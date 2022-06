Bắt 9 đối tượng, triệt xóa 4 tụ điểm bán lẻ ma tuý ở địa bàn biên giới

(Baonghean.vn) - Đây là các điểm bán lẻ cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn xã Tam Thái cũng như các đối tượng ở ngoài địa bàn, trong đó có 2 xã biên giới Tam Quang, Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Thực hiện công tác tấn công trấn áp tội phạm ma túy, vào lúc 9h00 ngày 01/06/2022, Đồn Biên phòng Tam Hợp đồng chủ trì với Công an huyện Tương Dương, Phòng PC04 - Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án mang bí số 2022M, đồng loạt ra quân triệt xóa 4 điểm bán lẻ chất ma túy tại địa bàn xã Tam Thái, huyện Tương Dương với 7 vụ, bắt giữ 9 đối tượng phạm tội.

Các đối tượng bị bắt giữ có 4 đối tượng trú tại xã Tam Thái, huyện Tương Dương, gồm: Vi Văn Tuân, sinh năm 1992, trú tại bản Khối; Vi Văn Pồn, sinh năm 1983, Lô Văn Hiệp, sinh năm 1987 và Vi Văn Hiến, sinh năm 1985 đều trú tại bản Cánh Tráp.

Các đối tượng còn lại là: Lương Văn Tịnh, sinh năm 1983, trú tại bản Sơn Hà, xã Tam Quang; Trần Doãn Vinh, sinh năm 1989 và Phan Văn Thịnh, sinh năm, 1995 trú tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông; Lô Quang Tuất, sn 1982, trú tại bản Minh Thành, xã Lượng Minh (Tương Dương) và một đối tượng nữa...

Tổng tang vật thu giữ gồm 110 tép heroine, 30 viên hồng phiến, 5 dao, 4 súng tự chế, 3 cân tiểu ly.

Đây là các điểm bán lẻ cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn xã Tam Thái cũng như các đối tượng ở ngoài địa bàn, trong đó có 2 xã biên giới Tam Quang, Tam Hợp, huyện Tương Dương.