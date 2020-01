Bắt đối tượng từng dùng súng bắn công an, trốn truy nã tại Lào

Theo hồ sơ vụ án, vào cuối năm 2015, qua công tác trinh sát, lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện đối tượng Lầu Bá Chớ (SN 1969) và Lầu Bá Thái (SN 1984), trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn có hành vi phạm tội liên quan đến ma túy. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17/12/2015, lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn đã bố trí các Tổ công tác tiếp cận, bao vây ngôi nhà của Chớ.



Bất ngờ bị phát hiện, Lầu Bá Chớ vào buồng ngủ lấy khẩu súng tự chế, lên nòng và bắn đạn thể thao vào lực lượng vây bắt khiến 1 trinh sát viên Công an huyện Kỳ Sơn bị thương ở tay. Lợi dụng tình hình đang hỗn loạn, Lầu Bá Thái và Lầu Bá Chớ đã bỏ trốn vào rừng. Mặc dù đã tổ chức nhiều lần truy bắt và vận động, thuyết phục gia đình, người thân để Lầu Bá Chớ ra đầu thú, tuy nhiên hành tung về đối tượng này vẫn là ẩn số.

Đối tượng Lầu Bá Chớ. Ảnh: Bảo Nguyên Ngày 14/1/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lầu Bá Chớ về tội Chống người thi hành công vụ. Ngày 12/4/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn ra quyết định truy nã đối với Lầu Bá Chớ về tội Chống người thi hành công vụ.



Sau khi bỏ trốn, Chớ lang thang sống trong rừng sâu, ăn rau dại sống qua ngày. Sau đó, y lang bạt sang tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Tại đây, để tạo vỏ bọc hoàn hảo, che giấu thân phận của mình, Chớ làm nhiều công việc khác nhau như phụ hồ, đốn củi… Còn ban đêm, lo sợ hành tung bị phát giác, gã trốn vào rừng để ngủ.

Đầu tháng 12/2019, sau khi xác minh nguồn tin, Lầu Bá Chớ đang ở lán trong công trường ở tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Xác định đây là thời điểm thích hợp để bắt giữ đối tượng truy nã này. Do đối tượng này từng sử dụng súng để chống trả quyết liệt lực lượng chức năng nên Công an huyện Kỳ Sơn đã tính toán khoa học, kỹ lưỡng với quyết tâm làm sao để bắt giữ được đối tượng nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt mà không kinh động đến người dân.

Những trinh sát viên, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất của Công an huyện Kỳ Sơn được lệnh lên đường sang Lào. Đêm 12/12, lợi dụng lúc trời mưa, các trinh sát viên cắt rừng, tiếp cận khu vực lán của Chớ, tổ chức mật phục chờ thời cơ. Khi lán của Lầu Bá Chớ đã tắt đèn đi ngủ, từ các vị trí mật phục, các trinh sát ập vào, quật ngã và khống chế Chớ khiến đối tượng này không kịp trở tay chống trả. Gã cúi đầu im lặng vì hơn ai hết, gã biết rằng, hành trình lẩn trốn hơn 3 năm đằng đẵng của mình đã kết thúc. Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn đã di lý đối tượng Lầu Bá Chớ về trụ sở đơn vị.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Lầu Bá Chớ theo quy định của pháp luật.