Bắt nam thanh niên Nghệ An thuê ô tô tự lái bán, gán nợ lấy tiền tiêu xài

Theo hồ sơ vụ án, vào cuối tháng 1/2019, Nguyễn Đức Trình (SN 1992), trú tại xóm Vạn An, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn làm hợp đồng thuê xe tự lái nhãn hiệu Toyota Innova màu bạc mang BKS 37A - 202.26 của bà Phạm Thị Sao M. (SN 1969), trú tại khối Xuân Khoa, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn.



Vào khoảng tháng 5/2019, do không có tiền trả số nợ 207.500.000 đồng đã vay trước đó của anh Đinh Xuân Q. (trú tại thị trấn Nam Đàn) nên Trình đã gán chiếc xe ô tô trên cho anh Q. để trả nợ.

Sau đó, Trình tiếp tục lợi dụng lòng tin của bà M. để thuê tiếp 1 xe ô tô Cheverolet Cruze mang BKS 37A - 432.13. Sau một thời gian sử dụng xe ô tô này vào mục đích taxi song do nợ chồng nợ, ngày 18/5/2019, Trình đã bán chiếc xe này cho anh Nguyễn Bá Th. (trú tại xã Nam Thái, huyện Nam Đàn) với số tiền 200 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Đức Trình. Ảnh: Bảo Nguyên Số tiền này Trình không trả nợ mà để ăn chơi, tiêu xài cá nhân. Đến khi không còn khả năng trả nợ, Trình bỏ trốn khỏi địa phương.



Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Cheverolet Cruze mang BKS 37A - 432.13 trị giá 180 triệu đồng; xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova mang BKS 37A - 202.26 trị giá 220 triệu đồng.

Về phần chủ xe là bà Phạm Thị Sao M. khi đến hạn phải trả xe cũng như tiền thuê xe, bà M. đã nhiều lần gọi và tìm gặp Trình nhưng không được, biết bị lừa, ngày 4/6/2019, bà M. đến Công an huyện Nam Đàn trình báo bị Nguyễn Đức Trình chiếm đoạt chiếc xe ô tô.

Sau khi đã thu thập, củng cố các tài liệu, chứng cứ chứng minh được hành vi phạm tội, ngày 30/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đức Trình về tội "Lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản".

Do đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 17/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đã ra Quyết định truy nã bị can số 806/CSĐT- ĐTTH đối với Nguyễn Đức Trình về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Sau khi xác minh nguồn tin, các trinh sát Công an huyện Nam Đàn phát hiện đối tượng Nguyễn Đức Trình đang ở phòng trọ trên địa bàn thành phố Huế. Ngày 4/12/2019, Công an huyện Nam Đàn phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ập vào phòng trọ, bắt giữ Nguyễn Đức Trình.

Cán bộ Công an huyện Nam Đàn lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đức Trình. Ảnh: Bảo Nguyên

Đối tượng ngay sau đó được di lý về trụ sở Công an huyện Nam Đàn. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Đức Trình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.