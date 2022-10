Bắt nhóm đối tượng mua bán ma tuý tại khu vực biên giới Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu 1 bánh heroin.

Khoảng 4h35' ngày 25/10, tại Quốc lộ 48A, đoạn đi qua khu vực Truông Bành, thuộc xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) chủ trì phối hợp với Công an huyện Quế Phong và các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Công, sinh năm 1980, trú tại phường Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bánh heroin, 2 điện thoại di động và 1 xe ô tô biển kiểm soát 29C-807.90.

Tiếp đó, vào khoảng 5h37' cùng ngày, tại khu vực thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Ban chuyên án bắt khẩn cấp đối tượng Và Bá Chò, sinh năm 1982, trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Tại khu vực khu công nghiệp Hoàng Mai (xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai), Ban chuyên án bắt thành công đối tượng Lương Minh Thắng, sinh năm 1989, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Đây là hai đối tượng đồng phạm cùng nằm trong đường dây.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, lợi dụng khu vực bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong là địa bàn biên giới giáp ranh với nước bạn Lào, đối tượng Và Bá Chò đã tìm cách mua ma túy từ bên kia biên giới rồi móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh là Nguyễn Đức Công và Lương Minh Thắng để vận chuyển ma túy đưa ra khỏi địa bàn Nghệ An để tiêu thụ.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng chỉ thực hiện giao dịch mua bán ở khu vực bản Mường Lống, xã Tri Lễ. Để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, nhóm đối tượng này luôn sử dụng tên giả và thường xuyên thay đổi phương tiện trong quá trình di chuyển.

Hiện, chuyên án đang được Công an Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.