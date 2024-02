Bầu bổ sung Đại tá Bùi Quang Thanh làm Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quang cảnh Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An điều hành nội dung công tác nhân sự. Ảnh: Thành Duy

Tại kỳ họp, trên cơ sở Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung về việc giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh Nghệ An đã bầu Đại tá Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 100% phiếu tán thành.

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Đại tá Bùi Quang Thanh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày Tờ trình về việc giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

Đại tá Bùi Quang Thanh, sinh ngày 2/7/1977; Quê quán tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; vào Đảng ngày 1/6/1999, ngày chính thức 1/6/2000.

Đồng chí có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Luật học - Học viện Cảnh sát Nhân dân; trình độ chính trị cao cấp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí chủ tọa Kỳ họp bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Ngày 20/12/2023, tại TP. Vinh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 8889/QĐ-X01 ngày 18/12/2023, Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng Đại tá Bùi Quang Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được HĐND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy