Bé gái 10 tuổi đuối nước trong bể bơi của khách sạn

(Baonghean.vn) - Theo Nghị quyết 26/NQ-TW năm 2013 về phát triển Nghệ An, Trung ương định hướng phát triển Nghệ An thành Trung tâm khoa học công nghệ vùng Bắc Trung Bộ; trong đó, phát triển hệ thống các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ. Đồng thời, thu hút các tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của các bộ, ngành Trung ương về địa bàn.

(Baonghean.vn) - Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Cổng Thông tin điện tử Nghệ An về việc tổng hợp, báo cáo, xử lý tình hình thông tin, báo chí, dư luận nêu.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm nhân sự Cục An ninh mạng; Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.