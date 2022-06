Bế mạc và trao giải Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh Nghệ An năm 2022

(Baonghean.vn) - Hồi 13 giờ ngày 30/6/2022, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An có công điện số 04/CĐ-BCH PCTT&TKCN và PTDS tỉnh về ứng phó với bão số 1.

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác Dân chủ - Pháp luật và Tôn giáo 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

(Baonghean.vn) - Nhiều tham luận về thực trạng và các giải pháp phát huy vốn xã hội nhằm phát triển kinh tế của người dân miền Tây Nghệ An đã được các nhà nghiên cứu trình bày tại hội thảo.

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin được Cục Thống kê Nghệ An cho biết tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Hậu vệ Tristan Do kết hôn với bạn gái Belle Widdows sau 7 năm hẹn hò.

(Baonghean.vn) - Không ít chuyên gia thừa nhận Nghệ An có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch nhưng kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng. Do vậy, vấn đề liên kết, hợp tác vùng và liên vùng có ý nghĩa sống còn đối với việc đẩy mạnh phát triển các hoạt động du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

(Baonghean.vn) - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền - tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại các xã Tam Thái, Tam Hợp, Yên Na, Yên Tĩnh, Nga My, Xiềng My, Nhôn Mai, Mai Sơn, Lưu Kiền (Tương Dương) và xã Bắc Lý, Mỹ Lý, Huồi Tụ (Kỳ Sơn).