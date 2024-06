Thể thao Bên lề sân cỏ Cúp Báo Nghệ An: ‘Hổ phụ sinh hổ tử’ Trận đấu giữa Thiếu niên thành phố Vinh và Thiếu niên Nghi Lộc diễn ra sáng nay (8/6), khán giả thực sự bị thuyết phục bởi lối đá kỹ thuật, bài bản của các cầu thủ thành Vinh.

Uống tăng lực để cổ vũ tiếp

Trận đấu giữa Thiếu niên thị xã Hoàng Mai và Thiếu niên Yên Thành diễn ra đầu buổi sáng nay (8/6) trong điều kiện thời tiết khá mát mẻ, thu hút rất đông khán giả của hai đội ra sân cổ vũ. Trong đó, lực lượng cổ động viên Hoàng Mai rất hùng hậu với rất nhiều kèn vuvuzela.

Diễn biến trên sân, đội Thiếu niên Hoàng Mai có phần nhỉnh hơn trong lối chơi, thời gian kiểm soát bóng và triển khai phối hợp tấn công. Vì thế, lực lượng cổ động viên cổ vũ hết sức nhiệt tình, tiếng hò reo vang lên khắp sân cỏ. Cổ vũ nhiệt tình nhất là các cầu thủ nhí đội Nhi đồng Hoàng Mai, một số em còn “chỉ đạo” các bậc đàn anh cách xử lý bóng trên sân.

Cổ động viên Thiếu niên Hoàng Mai mua nước tăng lực cho các cháu nhỏ. Ảnh: Công Khang

Thấy các cầu thủ đội Nhi đồng cổ vũ nhiệt tình, một nữ cổ động viên đội Hoàng Mai đã mua nước tăng lực cho các cháu. Bà nói: “Uống nước đi các cháu, thời gian còn dài, cần sức khỏe để cổ vũ cho các anh chiến thắng!”. Nhờ đó, các cháu đội Nhi đồng cổ vũ nhiệt tình hơn, tạo động lực cho cầu thủ Thiếu niên Hoàng Mai có bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

“Chúng ta không còn đường lùi”

Hiệp 1 trận đấu giữa Thiếu niên Hoàng Mai và Thiếu niên Yên Thành kết thúc với tỷ số 2 – 0 nghiêng về Hoàng Mai. Giờ giải lao, các cầu thủ Thiếu niên Yên Thành có vẻ như bị xuống tinh thần.

Huấn luyện viên Vũ Đức Quyết đã kịp thời “truyền lửa” cho các học trò của mình. Theo vị huấn luyện viên này, hiệp 1 các học trò đã rất nỗ lực, có nhiều pha bóng hay và một số tình huống nguy hiểm. Thua chỉ là do thiếu may mắn, vì có hai lần sút bóng trúng xà ngang, nên hiệp 2 phải nỗ lực hơn để tìm kiếm sự may mắn.

Huấn luyện viên đội Thiếu niên Yên Thành Vũ Đức Quyết động viên các cầu thủ. Ảnh: Công Khang

Huấn luyện viên Vũ Đức Quyết nói: “Chúng ta đang bị dẫn 2 bàn cách biệt, bây giờ không còn đường lùi, mà chỉ có thể tiến lên. Các con cứ vui vẻ lên, chơi “tất tay” với đội bạn, dù có thua thầy cũng sẽ không trách gì!”

“Hổ phụ sinh hổ tử”

Trận đấu giữa Thiếu niên thành phố Vinh và Thiếu niên Nghi Lộc diễn ra sáng 8/6, khán giả thực sự bị thuyết phục bởi lối đá kỹ thuật, bài bản của các cầu thủ thành Vinh.

Đội Thiếu niên thành phố Vinh có thể hình đồng đều, vóc dáng cao, lớn, thể lực sung mãn và kỹ thuật cơ bản. Trước các cầu thủ Nghi Lộc có thể hình nhỏ, bé hơn, Thiếu niên thành Vinh liên tục có nhiều pha tấn công, uy hiếp khung thành của đối phương.

Trong số các cầu thủ thi đấu trên sân, nhiều khán giả tập trung dõi theo bước chạy của cầu số 3 của Thiếu niên thành phố Vinh. Cầu thủ này có tên là Phan Tấn Phát, là con trai của Phan Như Thuật, một cầu thủ trưởng thành từ Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, hiện là huấn luyện viên đội bóng Sông Lam Nghệ An.

Cầu thủ Phan Tấn Phát (áo đỏ) trong một pha tranh bóng. Ảnh: Đức Anh

Được giao vị trí hậu vệ cánh, cầu thủ số 3 Phan Tấn Phát luôn tỏ ra xuất sắc trong các tình huống phòng ngự, cản phá thành công các pha lên bóng của đối phương, đồng thời, thường xuyên lên tham gia tấn công, có những đường chuyền thông minh vào trung lộ. Một khán giả nói to: “Đúng là hổ sinh hổ phụ tử!”.