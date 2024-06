Xã hội Bên lề sân cỏ Cúp Báo Nghệ An: ‘Ta liệt, họ cũng liệt’ Kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa Thiếu niên Quỳnh Lưu và Thiếu niên Yên Thành, tỷ số 1 - 0 nghiêng về Quỳnh Lưu. Các bậc phụ huynh ngồi bên cạnh quạt mát, đưa nước uống và không ngừng động viên con em mình.

Khán giả đặc biệt

Trận đấu giữa Thiếu niên Quỳnh Lưu và Thiếu niên Yên Thành chiều nay (7/6) diễn ra sôi nổi và quyết liệt, cầu thủ hai đội có sự đồng đều về thể hình, thể lực và kỹ thuật. Mặc dù thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng lượng khán giả đến sân cổ vũ khá đông, nhiều phụ huynh vượt hàng 70 - 80 km vào thành phố Vinh cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu.

Trong số đó, có một khán giả đặc biệt, đó là bé Phạm Công Việt Hoàng (3 tuổi) đến từ xã Khánh Thành (Yên Thành), là cổ động viên nhỏ tuổi nhất trên sân. Việt Hoàng theo ông nội và bố, mẹ vào Vinh cổ vũ cho anh trai là Phạm Công Phong của đội Thiếu niên Yên Thành. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng bé đã biết khá nhiều về luật và cách chơi của môn bóng đá.

Cổ động viên Phạm Công Việt Hoàng bên ông nội. Ảnh: Công Khang

Mỗi khi đội Yên Thành (áo đỏ) có bóng và triển khai tấn công, lập tức bé Việt Hoàng hô to: “Yên Thành cố lên! Anh Phong ơi ghi bàn đi!”. Ông nội của Việt Hoàng là Phạm Công Sáu cho biết: “Tuy còn nhỏ nhưng cháu rất say mê bóng đá, ở nhà thường được anh Phong dạy cách đá bóng. Biết anh tham gia giải đấu này, cháu xin đi cùng để cổ vũ”.

“Ta liệt, họ cũng liệt”

Kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa Thiếu niên Quỳnh Lưu và Thiếu niên Yên Thành, tỷ số 1 - 0 nghiêng về Quỳnh Lưu. Giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ quê lúa rất buồn, một số cầu thủ ngồi ủ rũ. Các bậc phụ huynh liền ngồi bên cạnh quạt mát, đưa nước uống và không ngừng động viên con em mình.

Một pha tranh bóng giữa cầu thủ đội Thiếu niên Quỳnh Lưu (áo xanh) và Thiếu niên Yên Thành (áo đỏ). Ảnh: Đức Anh

Để các cầu thủ bớt buồn, có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu trong hiệp 2, huấn luyện viên đội Thiếu niên Yên Thành Vũ Đức Quyết tiến đến động viên: “Hiệp 1 các con đã thi đấu rất tốt, các tuyến phối hợp nhuần nhuyễn và khá ăn ý. Triển khai tấn công hợp lý, phòng thủ tương đối chặt chẽ. Bàn thua có thể nói là do không may mắn, vì nó xuất phát từ tình huống cố định”.

Vừa động viên các cầu thủ uống nước, lau khô mồ hôi, huấn luyện viên Vũ Đức Quyết nói tiếp: “Trời nắng nóng nên các con đã xuống sức, hiệp 2 cần phân phối sức một cách hợp lý. Nên nhớ ta liệt (mệt) thì họ cũng liệt như ta, cần chắt chiu các cơ hội có được để ghi bàn”. Nghe xong, các cầu thủ lập tức đứng dậy thể hiện quyết tâm tiếp tục chiến đấu.

“Ai có thuốc bổ họng?”

Chiều nay (7/6), hai đội bóng của Tương Dương đều xuất quân trận đầu. Có rất nhiều cổ động viên vượt chặng đường hơn 200 km từ phủ Tương xuống thành phố Vinh cổ vũ cho các cầu thủ nhí. Trên sân nhi đồng, đội Tương Dương có cú lội ngược dòng ngoạn mục sau 3 lần bị dẫn trước để giành chiến thắng chung cuộc 5 - 3.

Cổ động viên Tương Dương. Ảnh: Công Khang

Sau khi cổ vũ cho đội Nhi đồng, cổ động viên Tương Dương tiếp tục ra sân cổ vũ cho đội Thiếu niên thi đấu với đội Thiếu niên Nghi Lộc. Trận đấu này diễn ra quyết liệt, hai đội đều giằng co nhau để tạo nên những tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương. Một phần may mắn, một phần do tận dụng được cơ hội, đội Thiếu niên Tương Dương đã sớm ghi bàn vào lưới Thiếu niên Nghi Lộc.

Bàn thắng đến bất ngờ, chị Kha Thị Lịch, một cổ động viên hô không thành tiếng. Chị quay sang nói với mọi người: “Ai có thuốc bổ họng không cho tui xin ít với!”. Thì ra, khi cổ vũ cho đội Nhi đồng, chị Lịch nhiệt tình hò hét đến mức khản cả giọng, đến giờ họng không thể phát ra âm lượng lớn./.