Bến xe miền núi Nghệ An vắng tanh, xe vô tư đón trả khách dọc đường

(Baonghean.vn) - Trong khi Bến xe Quỳ Châu và Bến xe Quế Phong (Nghệ An) thường lâm vào tình trạng vắng vẻ, thì dọc tuyến Quốc lộ 48 xuất hiện nhiều điểm bắt xe tự phát nhưng không được xử lý triệt để.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến Quốc lộ 48 đi qua địa bàn 2 huyện Quỳ Châu và Quế Phong xuất hiện nhiều điểm bắt xe tự phát. Khách thường tập trung tại các ngã ba, ngã tư hoặc dưới các gốc cây lớn ven đường. Chỉ cần hành khách ra đứng đợi một thời gian ngắn, các xe khách đi đến dừng lại để chào mời lên xe.

Trái ngược với đó, tại các bến xe nằm ở trung tâm huyện rất ít có khách hay xe đi vào. Đơn cử như Bến xe Quỳ Châu nằm ở khối 2, thị trấn Tân Lạc chỉ lác đác vài xe ô tô của người dân gửi vào. Cả bến xe trống trơn, không được quét dọn khiến khung cảnh càng thêm đìu hiu.

Theo một nhân viên quản lý của Bến xe Quỳ Châu cho biết: Bến chỉ có 1 xe đăng ký vào bến, do vậy, nguồn thu chính chủ yếu là từ thu phí gửi xe của người dân xung quanh.

Quan sát cho thấy, cả bến xe trống trơn. Bến xe lâu năm không được đầu tư nâng cấp, khiến các hạng mục đã xuống cấp, nền sân bong tróc, tiềm ẩn rủi ro bởi nhiều cành cây to vươn ra khu vực sân.

Bến xe Quế Phong cũng trong tình trạng tương tự, mặc dù số lượng xe vận tải hành khách từ Quế Phong đi thành phố Vinh khá nhiều, nhưng trong khu vực bến xe luôn vắng tanh, không có hành khách vào bến, nên không có xe khách vào bến chờ khách.

Thực trạng thấy rằng, phần lớn xe khách không vào bến đón, trả khách theo đúng quy định. Bên cạnh đó tình trạng hành khách bắt xe dọc đường diễn ra rất phổ biến. Nhiều xe khách tại thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) không vào bến mà dừng đỗ tràn lan dưới lòng đường để tiện bắt khách.

Theo ông Trần Minh Thành - Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An, tại Bến xe Quỳ Châu lâu nay chỉ có 1 xe khách chạy tuyến Quỳ Châu - Sơn Hải (Quỳnh Lưu) đăng ký vào bến. Tuy nhiên, do bến xe này không có nguồn thu nên đơn vị chưa có kế hoạch đầu tư nâng cấp. Còn Bến xe Quế Phong có trên 30 xe khách đăng ký vào bến. Tuy nhiên, do thói quen của người dân tiện đâu bắt xe ở đấy, nên lái xe xe khách thường phải đón, trả khách nhiều địa điểm khác nhau, chứ ít khi chờ khách tại bến xe.

"Để hành khách và xe khách vào bến, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những trường hợp lái xe khách đón, trả hành khách không đúng điểm theo quy định", ông Trần Minh Thành kiến nghị.

Ông Cung Đình Ngọc - Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông vận tải khu vực IV (Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Nghệ An) cho rằng, tình trạng xe khách dừng, đỗ dọc đường, nhất là trên các trục đường chính trên địa bàn thị trấn Tân Lạc và Kim Sơn diễn ra phổ biến đã trở thành thói quen của hành khách. Mặc dù cơ quan chức năng thường xuyên tuần tra nhắc nhở, nhưng khi vắng mặt cơ quan chức năng lại tái diễn, rất khó xử lý triệt để.

Cơ quan chức năng cần nghiêm khắc xử lý những xe khách vi phạm đón, trả khách dọc đường, để các bến xe khách này hoạt động đúng nghĩa của nó./.