Bi kịch gia đình đẩy cô gái trẻ vào tù vì ma túy

Đến nhà chơi rồi nhận lời “ship” ma túy



Trong ba bị cáo mới được TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử mới đây về tội Mua bán trái phép chất ma túy, gương mặt non nớt của bị cáo Trần Thị Hiền Lương (17 tuổi), trú xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu khiến nhiều người xót xa. Do còn đang trong độ tuổi vị thành niên nên ngày hầu tòa hôm đó còn có sự giám hộ của bố mẹ bị cáo Lương. Thấy đứa con nhỏ hầu tòa, đôi vợ chồng ấy chỉ biết nhìn con trong lặng lẽ. Nhưng dường như muốn tránh ánh mắt của bố mẹ, Lương ngồi thu mình, thường cúi mặt xuống.

Trần Thị Hiền Lương lớn lên trong một gia đình không đầm ấm. Khi Lương đang chập chững biết đi thì bố mẹ vì không hợp nhau nên quyết định đường ai nấy đi. Mới đầu, Lương ở với bố. Tuy nhiên, sau này vì thương cháu nên bà ngoại đón Lương về huyện quê lúa Yên Thành để cưu mang, chăm sóc.

Bị cáo Trần Thị Hiền Lương tại tòa. Ảnh: Trần Vũ Bà ngoại già cả lại bận rộn công việc nên không quán xuyến được cuộc sống của Lương. Tuổi mới lớn ương bướng lại thiếu sự quan tâm sát sao của người lớn khiến Lương trở nên khó bảo. Học xong lớp 10, Lương quyết định nghỉ dù được người thân khuyên nên tiếp tục. Bỏ học, cô gái này theo một số bạn đi làm thuê. Có thời điểm Lương làm nhân viên tại một quán cà phê.



Khoảng cuối năm 2019, thông qua bạn bè Lương quen biết vợ chồng Hoàng Tâm Đắc (SN 1976) và Nguyễn Thị Liên (SN 1988), trú xã Đức Thành, huyện Yên Thành - là hai bị cáo trong vụ án. Không ít lần Lương về nhà vợ chồng Đắc - Liên ăn cơm và nghỉ lại. Thế rồi, chính mối quan hệ này đã đẩy Lương vào con đường tù tội.

Theo lời khai của bị cáo Lương tại tòa: Ngày 23/2/2020 bị cáo đến nhà vợ chồng Đắc - Liên chơi rồi nghỉ lại. Trưa hôm sau, trong bữa ăn cơm, Liên chỉ nơi cất giấu ma túy cho bị cáo biết và nói “khi nào có người mua ma túy thì em lấy hàng, đưa ra cho anh chị để anh chị giao cho khách”. Lương đồng ý.

Chiều cùng ngày khi nhận được tin nhắn của Liên nhờ lấy ma túy đưa xuống thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu để vợ chồng này bán cho khách, Lương lấy 60 viên hồng phiến đã bọc trong túi ni lông sẵn rồi lấy xe máy đi đến địa điểm đã được hướng dẫn. Tuy nhiên, khi Lương đi đến xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu thì bị công an bắt giữ cùng với tang vật. Từ lời khai của Lương, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở Nguyễn Thị Liên, Hoàng Tâm Đắc thu giữ số ma túy còn lại.

Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này Hoàng Tâm Đắc là người trực tiếp mua ma túy và chỉ đạo vợ là bị cáo Liên và Lương cùng tham gia hoạt động mua bán ma túy. Liên tham gia với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Đắc trong hoạt động mua bán ma túy. Do vậy, Đắc và Liên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 50,35 gam ma túy. Còn Lương tham gia với vai trò giúp sức cho vợ chồng Đắc trong việc mua bán 6,2 gam ma túy.

Lời căn dặn của người bố

Tại tòa, đã nhiều lần bị cáo Lương khóc khi HĐXX nhắc đến người thân. Bị cáo trình bày cũng vì sống trong gia đình không trọn vẹn nên bị cáo thiếu đi sự quan tâm, dạy bảo của người lớn. “Bị cáo sai rồi. Bị cáo còn trẻ xin tòa cho bị cáo cơ hội sửa sai”, Lương trình bày trước tòa. Còn về việc buôn bán ma túy, Lương khai do được vợ chồng Liên nhờ, vì cả nể nên bị cáo đã lấy ma túy đưa cho họ. Trước khi thực hiện, vợ chồng Liên cũng không hứa cho bị cáo khoản tiền nào.

Được phát biểu tại tòa, bố mẹ của bị cáo đều rơi nước mắt. Người bố đã nhận một phần trách nhiệm thuộc về mình vì không quan tâm nhiều đến con, để con đi chơi với bạn xấu. Người đàn ông này cho hay: “Vợ chồng tôi sống với nhau chừng 2 năm thì chia tay vì không hợp. Vì hoàn cảnh nên cháu về sống với ông bà ngoại. Cách đây mấy năm, ông ngoại mất đi nên chỉ còn bà, do đó việc chăm sóc quán xuyến cháu không được sát sao. Khi nghe tin cháu nghỉ học, tôi cũng động viên an ủi mong con đi học lại nhưng cháu không đồng ý. Để xảy ra chuyện này, lỗi cũng do bố mẹ thiếu quan tâm, chỉ bảo. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm. Giờ đây, chỉ mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ tội cho cháu có cơ hội làm lại cuộc đời, cháu còn quá trẻ”.

3 bị cáo Liên - Đắc - Lương tại tòa. Ảnh: Trần Vũ Nhìn sang đứa con gái đang khóc, ông bố này cũng gửi lời động viên: “Bố mong con sau này khi được trở về hãy sống tốt, không đua đòi, bon chen. Mình cứ sống tốt như bao người khác. Vấp ngã ở đâu con hãy đứng dậy chỗ ấy để làm lại cuộc đời, tương lai của con đang ở phía trước”. Nghe những lời nhắn nhủ của bố, Lương đưa đôi tay non nớt lên gạt nước mắt.



Riêng với vợ chồng bị cáo Đắc, Liên, tại tòa cả hai thừa nhận hành vi phạm tội. Đắc khai vì làm ăn thua lỗ, dù đã cầm cố một số tài sản nhưng vẫn không gỡ gạc được. Do đó, bị cáo quyết định đi buôn ma túy. Từ một số dân “anh chị” ở huyện Yên Thành, bị cáo đã tìm được mối mua ma túy. Mục đích là về bán kiếm lời. Nguyễn Thị Liên - vợ bị cáo Đắc biết việc làm sai trái của chồng nhưng thay vì can ngăn lại trở thành cánh tay đắc lực. Để rồi giờ đây, cả hai phải hầu tòa, để lại 3 đứa con thơ lít nhít cho bố mẹ già chăm sóc.

Với tội Mua bán trái phép chất ma túy, Hoàng Tâm Đắc bị tòa tuyên phạt 15 năm tù, trong khi đó người vợ Nguyễn Thị Liên lĩnh án 10 năm tù; Bị cáo Trần Thị Hiền Lương 2 năm tù./.