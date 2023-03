Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bàn giao những căn nhà đầu tiên trong chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Sáng 16/3, tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An phối hợp Công an tỉnh tổ chức bàn giao nhà tại huyện Kỳ Sơn.

Dự chương trình có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành và 6 huyện biên giới của Nghệ An.

Trước khi diễn ra chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh đã trực tiếp đến khảo sát thực tế tại bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu; thăm hỏi, động viên gia đình ông Vi Văn Thơm, là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, mất sức lao động và các hộ nghèo là Kha Văn Thắng, Nguyễn Văn Nam được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Toàn xã Chiêu Lưu đã có 65 hộ có nhà mới trong tổng số 123 hộ được thụ hưởng, 11 bản trong toàn xã sẽ nỗ lực hoàn thành toàn bộ 123 nhà trước ngày 25/3/2023.

Trò chuyện cùng Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác, các hộ nghèo bày tỏ xúc động và cho biết rất vui mừng được hỗ trợ những ngôi nhà mới khang trang, nền cứng, khung, tường cứng, mái cứng, có khả năng chống chọi được với sự tác động của khí hậu, tuổi thọ lâu dài,...

Tiếp đó, tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, Lễ bàn giao 7 căn nhà cho 7 hộ của bản Hồng Tiến và Lưu Tiến diễn ra ngắn gọn, song rất ấm áp nghĩa tình. Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh và huyện Kỳ Sơn đã trực tiếp thực hiện nghi thức mở băng khánh thành, bàn giao nhà cho hộ anh Cụt Văn Ân, là hộ nghèo của bản Lưu Tiến.

Những căn nhà đầu tiên được bàn giao thuộc chương trình hỗ trợ của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An. Theo đó, hưởng ứng chương trình, Bộ Công an và Công an tỉnh hỗ trợ xây dựng 2.420 nhà ở cho 2.420 hộ nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại 6 huyện biên giới tỉnh Nghệ An là Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương.

Trong đó 1.420 nhà từ nguồn Bộ Công an vận động, ủng hộ được phân bổ tại 27 xã biên giới thuộc các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương. Từ nguồn Công an tỉnh vận động, ủng hộ các xã còn lại của các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong với số lượng: Kỳ Sơn 500 nhà, Tương Dương 300 nhà, Quế Phong: 200 nhà. Mỗi căn nhà có diện tích xây dựng là 46,5 m2 với tổng kinh phí 50 triệu đồng/nhà, riêng phần móng 3 - 5 triệu đồng từ nguồn vận động của địa phương.

Việc Công an tỉnh tiến hành bàn giao những căn nhà đầu tiên trong toàn tỉnh, cho thấy sự chỉ đạo triển khai quyết liệt, trách nhiệm cao, cách triển khai khoa học, hiệu quả của lực lượng công an, đứng đầu là đồng chí Giám đốc. Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, điều đó phản ánh sinh động tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an tỉnh nhà, đây cũng là việc làm rất thiết thực kỷ niệm 75 năm thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Hòa chung niềm hân hoan của những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đầu tiên được nhận hỗ trợ nhà ở, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, công sức đóng góp, cách làm hiệu quả của Công an tỉnh, huyện Kỳ Sơn, xã Chiêu Lưu; bản Hồng Tiến, bản Lưu Tiến và bà con dân bản để thi công, hoàn thành những ngôi nhà vững chãi, ấm áp nghĩa tình.

Kết quả này chứng tỏ chủ trương, quyết sách hỗ trợ, xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là hợp lòng dân, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, sự vào cuộc tích cực của các đơn vị, địa phương. Một trong những đơn vị tiêu biểu, tiên phong, xung kích đi đầu hưởng ứng thực hiện chủ trương này là lực lượng Công an.

Thành công trong việc hoàn thành và bàn giao nhà cho các hộ dân tuy mới chỉ là bước đầu, nhưng là động lực để Ban Chỉ đạo tỉnh, các đơn vị, địa phương và nhân dân trong toàn tỉnh quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho các hộ dân.

Nhân sự kiện bàn giao nhà cho người nghèo ở xã Chiêu Lưu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị lực lượng Công an tỉnh quan tâm, đánh giá toàn diện, bài bản, đầy đủ, chi tiết để rút kinh nghiệm, tiến tới triển khai đồng loạt và nhân rộng trong toàn tỉnh.

Được biết, lực lượng công an sẽ phấn đấu hoàn thành 2.420 ngôi nhà trước ngày 19/8/2023, riêng huyện Kỳ Sơn cố gắng hoàn thành 500 nhà trước ngày 30/6/2023. Đây là một thách thức không nhỏ, một quyết tâm rất lớn, cần sự vào cuộc hết sức trách nhiệm mới hoàn thành được.

Trong quá trình triển khai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn lực lượng Công an lắng nghe ý kiến, tâm tư của nhân dân để nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, với văn hóa và điều kiện sống của người dân khu vực miền núi. Cùng với đó, phấn đấu vượt tiến độ nhưng phải đảm bảo tính pháp lý và chất lượng công trình.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh, cần xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, phải vào cuộc thật sự quyết liệt, trách nhiệm cao từ người đứng đầu, qua đó, cả hệ thống chính trị chuyển động vào cuộc; tăng cường công tác tuyên truyền cho bà con hiểu, ủng hộ, đón nhận và đồng thuận, tham gia.

Với các địa phương, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải rà soát thật kỹ, quản lý thật tốt nguồn lực được chuyển về và nguồn lực của các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện, theo dõi sát sao, ủng hộ, cổ vũ, để bà con hộ nghèo và hộ khó khăn về nhà ở sớm có nhà mới, ổn định cuộc sống và vươn lên.

Đối với các hộ dân được nhận hỗ trợ nhà ở từ chương trình này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương để chuẩn bị, bàn giao mặt bằng nhằm thi công đúng tiến độ.

“Với các hộ dân được bàn giao nhà hôm nay, cần xem đây là động lực lớn để vươn lên trong quá trình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn; tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, bảo vệ sự bình yên của quê hương ở khu vực miền núi, biên giới”, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu.

Về phía Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tinh thần luôn đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chương trình.

Đến nay, qua khảo sát, toàn tỉnh Nghệ An có 15.300 hộ nghèo, hộ đang gặp khó khăn về nhà ở, gồm 9.200 hộ có nhu cầu xây mới nhà ở và hơn 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở.