Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thăm, làm việc tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào

(Baonghean.vn) - Chiều 12/7, trong chương trình công tác tại CHDCND Lào, đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Nghệ An đã đến chào lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay.

Đồng chí Kong-kẹo Xay-song-kham - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bô Ly Khăm Xay đón Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và đoàn sang thăm. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn công tác tỉnh Nghệ An. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính, Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Cùng dự có đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ và đại diện lãnh đạo Sở Du lịch. Đồng chí Kong-kẹo Xay-song-kham - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bô Ly Khăm Xay và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An tại Trụ sở chính quyền tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Tỉnh Bô Ly Khăm Xay nằm ở Trung Lào, có diện tích 15.977,7 km2; phía Bắc giáp 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sốm Bun và Thủ đô Viêng Chăn; phía Nam giáp tỉnh Khăm Muộn; phía Tây giáp 3 tỉnh của Vương quốc Thái Lan là: Nakhon Phanom, Bưng Càn và Nọng Khai; phía Đông giáp 2 tỉnh: Nghệ An và Hà Tĩnh. Tỉnh Bolykhămxay có đường biên giới dài 177,9km tiếp giáp với các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông của tỉnh Nghệ An.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Bô Ly Khăm Xay đã đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu hết sức quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Lào Hoà bình - Độc lập - Dân chủ - Thống nhất - Thịnh vượng.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An trao đổi cùng đồng chí Kong-kẹo Xay-song-kham. Ảnh: Thành Duy

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP của Bô Ly Khăm Xay đạt 5,1%; thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu Kíp, tương đương 1.758 USD/người/năm. Nông nghiệp chiếm 36,18%, công nghiệp và xây dựng chiếm 39,27%, dịch vụ chiếm 24,55% nền kinh tế của tỉnh.

Vui mừng khi đến thăm tỉnh Bô Ly Khăm Xay, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng gửi tới đồng chí Kong-kẹo Xay-song-kham và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, Uỷ ban chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, và toàn thể nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Bô Ly Khăm Xay những lời chúc tốt đẹp nhất; bày tỏ cảm động trước sự đón tiếp chu đáo, nồng ấm mà đồng chí Kong-kẹo Xay-song-kham cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành cho Đoàn.

Lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay tại cuộc tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trên nền tảng tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh hai tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là từ khi ký kết Biên bản hợp tác.

Theo đó, hai tỉnh đã triển khai tốt công tác quản lý và bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần giữ vững đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển của hai nước.

Đồng chí Kong-kẹo Xay-song-kham - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bô Ly Khăm Xay trao đổi cùng Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý. Ảnh: Thành Duy

Hai bên đã tăng cường chỉ đạo phát huy tốt vai trò và mối quan hệ của 2 cặp bản - bản kết nghĩa và 2 cặp đồn Biên phòng kết nghĩa, qua đó góp phần củng cố thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên, cùng nhau xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đặc biệt, cùng với cấp tỉnh, các huyện của 2 tỉnh có đường biên giới thường xuyên qua lại thăm hỏi, trao đổi, góp phần đảm bảo ổn định, cùng nhau phát triển ở khu vực biên giới.

Các đồng chí lãnh đạo các Ban Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tại cuộc gặp lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay. Ảnh: Thành Duy

Hai tỉnh đã tích cực triển khai Đề án “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước”.

Đến nay, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc tổ chức trao quốc tịch Việt Nam cho 2 trường hợp người Lào được phê duyệt theo Thỏa thuận. Tỉnh Bô Ly Khăm Xay đã triển khai thủ tục nhập quốc tịch 2 đợt với 604 khẩu công dân tỉnh Nghệ An. Hiện nay, còn 3.651 trường hợp cần hoàn chỉnh các thủ tục để công bố nhập quốc tịch.

Các đồng chí đại diện các ban, ngành tỉnh Nghệ An tại cuộc gặp lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An tiếp tục duy trì và đẩy mạnh việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Bô Ly Khăm Xay. Năm học 2022-2023, tỉnh Nghệ An đã cấp học bổng đào tạo tổng cộng 38 cán bộ, học sinh, sinh viên của tỉnh Bô Ly Khăm Xay.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ trân trọng tình cảm gắn bó khi hai tỉnh có sự chia sẻ, động viên nhau rất kịp thời, nhất là trong đợt dịch Covid -19 vừa qua; đồng thời đánh giá cao cấp ủy, chính quyền tỉnh Bô Ly Khăm Xay đã tạo điều kiện cho người dân Việt Nam nói chung, trong đó có Nghệ An sinh sống, làm ăn trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí đại diện các ban, ngành tỉnh Nghệ An tại cuộc gặp lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay. Ảnh: Thành Duy

Thông tin với lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 và trên cơ sở mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp của hai địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý mong muốn, trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, mở rộng hợp tác để cùng nhau phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay. Ảnh: Thành Duy



Đặc biệt, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị lãnh đạo hai tỉnh tiếp tục có ý kiến thường xuyên với Chính phủ 2 nước sớm triển khai dự án xây dựng đường cao tốc Viêng Chăn - Pặc xan (Bô Ly Khăm Xay) - Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) - Hà Nội. Khi được đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng chắc chắn cả Nghệ An và Bô Ly Khăm Xay có điều kiện phát triển kinh tế rất nhanh. Đây cũng là công trình không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, giao thông, mà còn là biểu tượng mối quan hệ Việt Nam và Lào, nối hai thủ đô bằng một con đường.

Vì là một công trình cần nguồn vốn đầu tư lớn, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị lãnh đạo hai tỉnh cần kiên trì tìm giải pháp thúc đẩy triển khai tuyến đường. Nghệ An luôn luôn sẵn sàng hợp tác chuyên đề với Bô Ly Khăm Xay để thúc đẩy dự án quan trọng này.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý trao quà đến tỉnh Bô Ly Khăm Xay 500 triệu đồng mua sắm trang thiết bị văn phòng. Ảnh: Thành Duy

Mong muốn đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng và lãnh đạo cấp cao tỉnh Bô Ly Khăm Xay dành sự quan tâm đặc biệt cho dự án này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, trong chương trình công tác tại CHDCND Lào, đoàn sẽ diện kiến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào và báo cáo, đề xuất nội dung rất quan trọng này.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm và giới thiệu đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay sản phẩm OCOP của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Kong-kẹo Xay-song-kham - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bô Ly Khăm Xay bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Thái Thanh Quý và Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh sang thăm; đây là sự kiện mở đầu kỷ nguyên mới hợp tác giữa hai tỉnh; đồng thời chúc mừng những thành tựu ấn tượng về kinh tế - xã hội của Nghệ An những năm qua.

Đồng chí Kong-kẹo Xay-song-kham đã thông tin đến đoàn về lịch sử hình thành, vị trí địa lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quan điểm, định hướng chiến lược phát triển của tỉnh.

Đặc biệt, với vị trí địa chiến lược trên hành lang kinh tế Đông - Tây trong việc kết nối 3 nước Lào, Việt Nam, Thái Lan, tỉnh Bô Ly Khăm Xay đang thực hiện chiến lược phát triển là cửa ngõ kinh tế, trung tâm sản xuất năng lượng, logictics, bảo vệ môi trường bền vững.

Đồng chí Kong-kẹo Xay-song-kham - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bô Ly Khăm Xay tặng quà lưu niệm đến tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh Nghệ An thời gian qua đã có sự hỗ trợ, giúp đỡ, quý báu dành cho tỉnh, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bô Ly Khăm Xay cho rằng, dư địa hợp tác giữa 2 địa phương còn rất lớn và mong muốn mối quan hệ hợp tác của 2 tỉnh sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, góp phần củng cố tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào càng thêm đơm hoa, kết trái.

Đối với dự án xây dựng đường cao tốc Viêng Chăn - Pặc xan (Bô Ly Khăm Xay) - Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) - Hà Nội, đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bô Ly Khăm Xay khẳng định đây là dự án quan trọng, Chính phủ và Bộ Giao thông Công chính Lào thẩm định và đang thu hút nguồn vốn từ nước ngoài để đầu tư; đồng thời cũng có các doanh nghiệp của Lào mong muốn đầu tư dự án theo hình thức BOT; đồng thời tỉnh Bô Ly Khăm Xay cũng cho biết hiện đang cố gắng hoàn thành sớm tỉnh lộ nối đến cửa khẩu Nậm On - Thanh Thủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và đồng chí Kong-kẹo Xay-song-kham Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bô Ly Khăm Xay trò chuyện thân mật tại cuộc gặp. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cảm ơn tình cảm của đồng chí Kong-kẹo Xay-song-kham Bí thư, Tỉnh trưởng và các lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay dành cho đoàn công tác và bày tỏ đồng tình cao tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa 2 tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý trân trọng mời đồng chí Kong-kẹo Xay-song-kham chủ trì Đoàn đại biểu tỉnh Bô Ly Khăm Xay sang thăm, làm việc, tham dự Hội đàm cấp cao để ký kết Biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025 giữa hai tỉnh, dự kiến sẽ tổ chức vào quý III/2023 tại thành phố Vinh, Nghệ An; qua đó sẽ tiếp tục bàn bạc thảo luận để làm sâu sắc hơn các chương trình, nội dung hợp tác để phát huy hết tiềm năng của hai địa phương.