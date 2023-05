Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo

(Baonghean.vn) - Đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo bày tỏ vui mừng và vinh dự khi được đến thăm Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2023).

Sáng 18/5, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Nghệ An. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên đoàn công tác. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành.

Tại buổi tiếp, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo bày tỏ vui mừng và vinh dự khi được đến thăm Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt đúng vào dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2023).

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba bày tỏ khâm phục và chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới. Đây là tấm gương, kinh nghiệm rất quan trọng đối với Cuba trong quá trình phát triển.

Nhấn mạnh mối quan hệ tình cảm rất đặc biệt giữa Cuba và Việt Nam, đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo cảm ơn Việt Nam, trong đó có tỉnh Nghệ An luôn đồng hành, sát cánh trong chặng đường cách mạng của Cuba từ năm 1959 đến nay, đặc biệt là ủng hộ cuộc đấu tranh dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận chống Cuba.

Vui mừng chào đón đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo và đoàn công tác của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đến thăm, làm việc tại tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định: Trong tâm thức của người dân Việt Nam, nhắc đến Cuba là nhắc đến đảo quốc anh hùng, giàu lòng nhân ái và ý chí tự cường.

Việt Nam và Cuba có những nét tương đồng trong tiến trình dựng nước, giữ nước, khát vọng, lý tưởng cách mạng, cùng truyền thống hào hùng vì độc lập, tự do, chủ quyền và quyền tự quyết của hai dân tộc.

Được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước kế tục và vun đắp, nên hai dân tộc mặc dù nằm ở hai nửa Đông - Tây của địa cầu, cách xa hàng chục ngàn kilomet nhưng có tình nghĩa mặn nồng, tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Cuba là nước đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, bảo vệ và xây dựng đất nước của Việt Nam. Hàng nghìn kỹ sư, bác sĩ và chuyên gia quân sự Cuba đã sang hỗ trợ Việt Nam, trong đó có những người đã ngã xuống; hàng trăm nghìn tấn đường viện trợ; nhiều công trình phúc lợi, an sinh xã hội; hàng nghìn sinh viên Việt Nam được đào tạo miễn phí tại các trường đại học của Cuba…

Ngay trong thời điểm cam go bùng phát dịch Covid -19 vừa qua, Cuba đã ủng hộ Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam một lượng lớn vắc xin phòng ngừa Covid-19 và vật tư y tế, góp phần giúp Việt Nam sớm kiểm soát được dịch, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Điểm lại những dấu ấn quan trọng trong mối quan hệ của hai nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ, 63 năm qua, kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960), quan hệ Việt Nam và Cuba luôn được khẳng định là mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đoàn kết thủy chung; trở thành biểu tượng của thời đại, tài sản quý báu và là nguồn cổ vũ lớn lao đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Khẳng định sự tiếp nối vun đắp tình hữu nghị đặc biệt trước sau như một của hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thông tin đến đoàn công tác Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba một số nét chính về đặc điểm tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, mối quan hệ hợp tác với Cuba. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An đã thành lập Hội Hữu nghị Nghệ An và Cuba vào năm 1996. Từ đó đến nay, Hội tích cực hoạt động và đạt được một số kết quả nhất định.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba và Đại sứ quán nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam sẽ tạo cầu nối để tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kết nghĩa giữa các địa phương; hợp tác, thúc đẩy thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực Cuba có thế mạnh: Dược phẩm, đào tạo y khoa, trao đổi chuyên gia trên các lĩnh vực…

Trong kế hoạch đối ngoại năm 2023, tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ tổ chức Đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Cuba, Bí thư Tỉnh ủy mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, Đại sứ nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam để chuyến công tác của Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba - Việt Nam, đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo tin tưởng mối quan hệ giữa Cuba và Nghệ An sẽ ngày càng thắt chặt, gắn bó trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các cơ hội hợp tác trên lĩnh vực kinh tế…

Dịp này, đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo mời Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An sang thăm Cuba và tham dự Đại hội X của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn lời mời của đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo và cho biết sẽ phối hợp với Đại sứ quán hai nước để sắp xếp chương trình hợp lý nhất; chúc Đại hội X của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba thành công tốt đẹp.