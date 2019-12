Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, củng cố vững chắc 'thế trận lòng dân'

Sáng 20/12, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt tinh thần dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Quân khu 4; tiến hành thảo luận, phân tích làm rõ kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019.



Theo đó, trong năm 2019, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng. Kịp thời tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp kịp thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là với các tỉnh có chung đường biên giới của nước bạn Lào. Thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là tổ chức kịp thời lực lượng, phương tiện, vật chất giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Các Đề án, Nghị quyết quan trọng như Đề án “Xây dựng một số công trình chiến đấu trọng điểm trong khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016 - 2021”; Đề án “Tăng cường xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2017 và những năm tiếp theo”; Đề án “Giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng nước bạn Lào giai đoạn 2013 - 2020” được triển khai một cách nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ.

Thông báo một số thông tin mới của toàn quân và lượng vũ trang quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 đề nghị, sau khi rút kinh nghiệm những hạn chế còn tồn tại, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An cần nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, từng bước nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân trên địa bàn đóng quân.

Đối với các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo công tác quản lý tư tưởng, cần quán triệt nghiêm, thực hiện tốt và trên cơ sở đó, xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề và kế hoạch thực hiện trong từng cấp. Làm sao để nâng cao được chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cũng như vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong năm 2019. Phát huy những kết quả đó, năm 2020 đơn vị cần tiếp tục phấn đấu lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng địa phương và nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Năm 2020 được dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, cùng với đó, thiên tai, dịch bệnh, hoạt động tội phạm gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình đất nước nói chung, Nghệ An nói riêng. Vì vậy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cần chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nắm và xử lý kịp thời các điểm nóng, các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị. Duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.