Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ học sinh bị ngộ độc do sử dụng đồ chơi, thực phẩm bày bán tại những quầy hàng trước cổng trường. Một lần nữa, các bậc phụ huynh lại bất an vì những hiểm họa rình rập, trong khi đó công tác quản lý lại đang lộ rõ bất cập.

(Baonghean.vn) - Ngày 16/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Thu Hà (SN 1990), trú tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.