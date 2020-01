Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo tại Nam Đàn, Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo - Xuân Canh Tý năm 2020” do Tỉnh ủy Nghệ An phát động, sáng 8/1, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Nghệ An do Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên.