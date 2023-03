Bộ Công an bàn giao nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo, hộ khó khăn tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 22/3, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại bản Văng Môn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Dự chương trình có Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và các nhà tài trợ;... Về phía đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và 6 huyện biên giới của tỉnh Nghệ An.

Hưởng ứng Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025, đồng thời thực hiện Đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy của Công an tỉnh Nghệ An với mục tiêu làm giảm người nghiện, làm sạch địa bàn, gắn với xóa đói giảm nghèo và thực hiện an sinh xã hội, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định hỗ trợ xây dựng 1.420 nhà ở cho các hộ nghèo tại 27 xã biên giới thuộc 6 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã tổ chức vận động, hỗ trợ xây dựng 1.000 ngôi nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại 3 huyện biên giới Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong. Tổng số nhà ở được hỗ trợ xây dựng tại 6 huyện biên giới là 2.420 ngôi nhà.

Mỗi căn nhà có diện tích khoảng hơn 46m2 (gồm cả thềm nhà), có 3 gian, mái nhà lợp tôn xốp, xung quanh lắp ghép bằng tấm xốp ốp tôn nhôm 3 lớp, cách nhiệt. Mô hình nhà đã được triển khai tại một số tỉnh như: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Lai Châu... Phần nhà cố định 50 triệu đồng do Bộ Công an, Công an tỉnh vận động hỗ trợ; phần làm nền, móng và vận chuyển nhà từ trung tâm huyện, xã đến địa điểm lắp đặt do UBND huyện liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Để triển khai thực hiện hiệu quả, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp Thường trực Huyện ủy, UBND 6 huyện biên giới để thống nhất chủ trương, quy trình, lộ trình, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện.

Lực lượng công an đang tích cực phối hợp với địa phương và người dân được thụ hưởng để triển khai, phấn đấu hoàn thành 1.000 căn nhà do Công an tỉnh vận động, hỗ trợ trước ngày 31/5/2023 và 1.420 căn nhà do Bộ Công an vận động, hỗ trợ trước ngày 19/8/2023.

Tại chương trình, 7 nhà tài trợ gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark trao hỗ trợ với tổng số tiền 60 tỷ đồng đồng hành cùng chương trình của Bộ Công an triển khai tại Nghệ An.

Thay mặt các nhà tài trợ, ông Phan Đức Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam bày tỏ cảm kích khi được đồng hành cùng chương trình ý nghĩa này; tin tưởng với sự thành công của chương trình sẽ giúp người dân ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, vừa góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An, các nhà tài trợ và địa phương, người thụ hưởng đã cắt băng khánh thành, bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa đầu tiên do Bộ Công an vận động, hỗ trợ hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại 27 xã biên giới đến gia đình các ông: Huông Văn Dần, Huông Văn Mùi, Huông Văn Thủy, cùng ở bản Văng Môn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025, phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết, ngay từ khi có ý tưởng cho đến khi bắt tay vào thực hiện triển khai chương trình, tỉnh Nghệ An rất cảm kích khi nhận được sự quan tâm, đồng hành rất quan trọng của cá nhân nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, nhiều tỉnh, thành trong cả nước cùng các tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân.

Một trong những đơn vị tiên phong là Bộ Công an đã cam kết ủng hộ, hỗ trợ tỉnh 1.420 căn nhà, tương đương hơn 71 tỷ đồng. Đây là số lượng ủng hộ lớn nhất từ trước đến nay của chương trình; ủng hộ xây nhà tại địa bàn khó khăn nhất, với quyết tâm hoàn thành sớm nhất có thể để người dân được sống trong ngôi nhà kiên cố.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, đây là món quà rất lớn dành cho tỉnh, dành cho chương trình, dành cho người nghèo, đặc biệt là người nghèo ở vùng biên giới. “Chúng tôi xem đây là niềm tin, là động lực để quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình này” - đồng chí Thái Thanh Quý khẳng định. Sự ủng hộ thiết thực của Bộ Công an là cơ sở, nền tảng để tỉnh Nghệ An tiếp tục vận động các nhà hảo tâm hướng về người nghèo.

Nghệ An rất quyết tâm, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng trong Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện, đảm bảo cả hệ thống chính trị và bà con nhân dân cùng vào cuộc. Đến thời điểm hiện nay, đã có 800 móng nhà được xây dựng; Công an tỉnh Nghệ An cũng đã bàn giao 150 căn nhà cho người nghèo ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Tại sự kiện này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh cam kết tỉnh Nghệ An sẽ sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ cho chương trình đảm bảo đúng đối tượng, xây dựng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, để sớm bàn giao nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Lãnh đạo tỉnh sẽ quan tâm, chỉ đạo, huy động các lực lượng từ tỉnh đến cơ sở tham gia đối ứng việc xây móng, trụ, cũng như lực lượng vận chuyển, xây dựng để thực hiện việc lắp ghép, hoàn thành nhà nhanh nhất có thể.

“Chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để thực hiện đúng tiến độ. 2.420 căn nhà sẽ được hoàn thành trước ngày 19/8/2023, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân”, Bí thư Tỉnh ủy cho biết.

Phát biểu tại lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an chân thành cảm ơn các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm đã ủng hộ nguồn lực, phối hợp cùng Bộ Công an hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, trong thời gian ngắn, số lượng công việc nhiều, nhưng với tinh thần trách nhiệm, lao động hăng say, cố gắng hết mình vì đồng bào thân yêu, “vì nhân dân phục vụ”.

Chúc mừng 3 hộ gia đình đầu tiên được nhận nhà từ nguồn vận động, hỗ trợ của Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang mong rằng, với ngôi nhà mới, các gia đình có chỗ ở ổn định, kiên cố, yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục tập trung, đẩy mạnh triển khai các công việc; đồng thời đề nghị các cấp chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, phối hợp, chung tay cùng lực lượng Công an trong việc xây dựng nhà để sớm bàn giao cho các hộ gia đình nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An sớm ổn định chỗ ở, vươn lên xây dựng cuộc sống.

Dịp này, Thượng tướng Lương Tam Quang tặng quà cho các đơn vị Công an, Biên phòng đóng trên địa bàn và chính quyền xã Tam Hợp; lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho 3 gia đình được hỗ trợ nhà.

Đến nay, qua khảo sát, toàn tỉnh Nghệ An có 15.300 hộ nghèo, hộ đang gặp khó khăn về nhà ở, gồm 9.200 hộ có nhu cầu xây mới nhà ở và hơn 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở. Nghệ An phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo sinh sống trong ngôi nhà dột nát, hư hỏng, tạm bợ, có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sinh hoạt và sử dụng; thay vào đó có được ngôi nhà đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

Hưởng ứng chương trình hết sức quan trọng và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, trong chưa đầy một tháng kể từ ngày phát động, tính đến hết tháng 2/2023, 128 đơn vị đã ủng hộ để hỗ trợ xây dựng 10.184 căn nhà, tương đương 521,193 tỷ đồng./.