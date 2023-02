Bộ đội Biên phòng Nghệ An trao kinh phí trợ cấp cho gia đình liệt sĩ ở huyện Quế Phong

Tin mới

Vì sao cầu thủ Việt kiều chưa tạo nên 'làn gió mạnh'? (Baonghean.vn) - Như mọi người đã biết, Điều lệ Giải vô địch bóng đá quốc gia 2023 có một nét mới đáng chú ý là các đội bóng được đăng ký thi đấu 1 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam, bên cạnh 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (tức cầu thủ nhập tịch) và 3 cầu thủ nước ngoài.

Công an Nghệ An làm rõ chiêu lừa đảo bán xe máy giá rẻ của nam thanh niên Quảng Nam (Baonghean.vn) - Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn Hùng, trú tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Video: Nam thanh niên lên mạng bán xe máy giá rẻ để lừa tiền cọc (Baonghean.vn) - Ngày 24/2/2023, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn Hùng (sinh năm 2001), trú tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thủ khoa trường làng đam mê Hóa học (Baonghean.vn) - Trong số các gương mặt xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2022-2023 vừa qua có em Trần Bảo Nam – học sinh lớp 9A, Trường THCS Diễn Hồng đạt Thủ khoa môn Hóa với số điểm cao nhất 19,13 điểm.

Đưa dược liệu từ rừng về vườn, người dân miền núi Nghệ An thu tiền triệu (Baonghean.vn) - Nếu như trước đây, bà con huyện miền núi Quỳ Hợp chỉ quen với việc khai thác dược liệu từ rừng về bán cho thương lái, thì từ năm 2022 đến nay, họ đã biết đưa cây dược liệu quý ở rừng về trồng trong vườn nhà và có nguồn thu nhập ổn định…

MC Quỳnh Nga VTV làm Giám đốc quốc gia Miss Universe tại Việt Nam MC - BTV Quỳnh Nga trở thành Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam, thay thế vị trí của CEO Bảo Hoàng của Unimedia trong nhiều năm qua.

Số 13503 ngày 24-2-2023 (Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13503 ngày 24-2-2023

HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách (Baonghean.vn) - Sáng 24/2, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực (Baonghean.vn)- Sáng 24/2, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào và phương hướng kế hoạch trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu (Baonghean.vn)- Sáng 24/2, đoàn công tác Tỉnh ủy Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu.

Hội Nông dân tỉnh góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (Baonghean.vn)- Sáng 24/2, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt xung đột Nga - Ukraine Ngày 23/2, trong phiên họp đặc biệt về Ukraine nhân tròn 1 năm chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

HĐND tỉnh thẩm tra chủ trương đầu tư một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh (Baonghean.vn)- Sáng 24/2, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 28/2/2023.

Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 (Baonghean.vn)- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho rằng, Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 giải quyết những vấn đề cấp thiết nhất của đời sống nhân dân, do vậy, các bộ, ngành phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý các khó khăn, vướng mắc của các địa phương.

Bản biên giới ở Quế Phong khấp khởi chờ điện lưới quốc gia (Baonghean.vn)- Sau hàng chục năm chờ đợi, người dân các bản Long Thắng, Hạnh Tiến của xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong sắp được sử dụng điện lưới quốc gia.

Nghe An's 2-month state budget revenue estimated at VND 2,944 billion (Baonghean.vn) - On February 23, Mr. Nguyen Duc Trung - Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Chairman of the Provincial People's Committee presided over the provincial People's Committee’s meeting in February 2023.



Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 01/2023/QĐ-TTg quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nghệ An kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thi hành công vụ (Baonghean.vn) - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2023 mà tổ công tác về thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài đề ra trong báo cáo mới đây.

Căn cứ để phạt nguội vi phạm giao thông bằng hình ảnh người dân cung cấp Ngoài những vi phạm được ghi lại bằng camera giao thông, không ít những sai phạm của người điều khiển phương tiện vẫn tồn tại ở khu vực không có camera. Với những sai phạm này, cơ quan chức năng có thể căn cứ phạt nguội vi phạm bằng hình ảnh người dân cung cấp.

Xin nghỉ! (Baonghean.vn) - Vì nhiều lý do, thời gian qua có khá nhiều cửa hàng xăng dầu ở Nghệ An và trên cả nước xin nghỉ bán. Ở Nghệ An, từ năm 2021, toàn tỉnh có hơn 20/681 cửa hàng xăng dầu dừng hoạt động. Từ đầu năm 2022 đến nay có 10 cửa hàng xăng dầu xin nghỉ.

Một năm chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine: Không chiến thắng, không hòa bình (Baonghean.vn) - Xung đột quân sự Nga-Ukraine, một sự kiện làm chấn động toàn cầu trong 1 năm qua, đã tác động không nhỏ tới cấu trúc an ninh khu vực châu Âu, thậm chí cả cục diện chính trị thế giới.

Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam bị hủy họp báo vào phút chót Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết buổi công bố top 20 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam do công ty Hương Giang tổ chức bị hủy vì không nộp đủ hồ sơ.

Hơn 100 học sinh Nghệ An tham dự cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2023 (Baonghean.vn) - Sáng nay (24/2), kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm học 2022 – 2023 chính thức được tổ chức với sự tham gia của hơn 4.500 thí sinh đến từ 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Bắt nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Ông Đoàn Quang Vinh - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng bị bắt về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Kết quả U20 Việt Nam 0-1 Dubai FC; Quế Ngọc Hải tin Tiến Linh sẽ giành Quả bóng vàng; MU ngược dòng loại Barca (Baonghean.vn) - Đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn đã không thể tận dụng được các tình huống để chuyển hóa thành bàn thắng; Quế Ngọc Hải nhận định rằng Tiến Linh là cái tên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Tòa Quỳ Hợp tuyên xử hơn 10 năm tù kẻ 'thủ sẵn' ma túy phòng cơn nghiện (Baonghean.vn) - Lương Văn Đạo là con nghiện, sau khi tìm mua được ma túy từ 1 người không quen biết, đi chơi cùng bạn Đạo mang theo phòng khi lên cơn nghiện, nhưng chưa kịp dùng thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu làm việc với xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu (Baonghean.vn) - Chiều tối 23/2, đoàn công tác do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, làm việc với xã Châu Nga (Quỳ Châu).

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội (Baonghean.vn) - Chiều 23/2, tại TP. Vinh, lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh để đánh giá kết quả hoạt động năm 2022; thảo luận, thống nhất nội dung kế hoạch năm 2023.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/2 (Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2; Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2/2023; Ngày hội Biên phòng toàn dân 2023 tại Kỳ Sơn... là những nội dung chính trong ngày 23/2.