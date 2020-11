Các ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do​ lũ lụt ở Nghệ An

Tiếp đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Y tế.

Toàn cảnh lễ tiếp nhận hỗ trợ của các ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Từ ngày 28/10 đến 31/10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh nên ở Nghệ An xảy ra một đợt mưa to đến rất to. Mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ra lũ trên sông Lam, cũng như gây ngập lụt tại nhiều vùng trũng thấp và gây sạt lở đất ở một số huyện trung du, miền núi Nghệ An. Theo thống kê ban đầu thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng.