Các ngành Khối Nội chính cho ý kiến về tình hình xử lý các vụ việc, vụ án

(Baonghean.vn) - Sáng 28/6, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 6. Tham dự có các đồng chí: Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật

Tại Hội nghị giao ban Khối Nội chính, các ngành trong khối đã thông báo về tình hình diễn biến an ninh, trật tự và phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án xảy ra trong tháng. Trong đó, đáng chú ý có một số nội dung nổi bật về kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm về an ninh, trật tự, các loại tội phạm vi phạm pháp luật về buôn bán, tàng trữ ma tuý; tội phạm tham nhũng, quản lý thị trường…

Cụ thể, tháng 6 có sự đột biến về bắt giữ, xử lý các vụ việc về ma túy với 227 vụ, 287 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 7,95 kg hêrôin, 0,5 kg ma túy đá, 18.200 viên ma túy tổng hợp.

Đáng chú ý, các đối tượng hoạt động phạm tội ma túy có trang bị vũ khí nóng có dấu hiệu gia tăng (lực lượng chức năng đã thu giữ gần 20 khẩu súng các loại). Các đối tượng phạm tội còn có thái độ chống trả quyết liệt lực lượng chức năng. Ví như sự việc 1 cán bộ Công an huyện Quế Phong bị thương do đối tượng buôn bán ma túy chống trả, dùng súng bắn.

Đối với tội phạm về tham nhũng, chức vụ, trong tháng đã bắt, khởi tố 6 vụ, 11 bị can ở các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, Diễn Châu và ở một công ty kinh doanh.

Trong tháng 6, các lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý 310 vụ việc, 341 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường. Nổi lên chủ yếu là các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ (126 vụ việc, 126 đối tượng), vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh

Dự báo tình hình về an ninh, trật tự thời gian tới có thể còn có những vấn đề tiềm ẩn phức tạp, vì vậy, công tác dự báo để kịp thời phát hiện, xử lý đóng vai trò quan trọng. Hội nghị đề nghị đại diện các ngành trong khối lưu ý công tác dự báo, bám nắm địa bàn, lĩnh vực, nhất là tình hình hoạt động của các loại tội phạm về ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản, xuất, nhập cảnh trái phép...

Một số công trình, dự án trọng điểm đang thi công trên địa bàn tỉnh tiếp tục tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự do một số đối tượng cực đoan kích động chống đối, các ngành ngoài xử lý theo quy định của pháp luật cần tăng cường nắm tình hình, tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất các nội dung công tác trọng tâm trong tháng 7/2022. Trong đó, lực lượng vũ trang tiếp tục duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo. Chuẩn bị tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với thảm họa cháy nổ, chất độc hóa học và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết có hiệu quả các vụ việc nổi lên liên quan đến an ninh quốc gia. Phối hợp giải quyết tốt các vụ việc phức tạp trong vùng giáo, nhất là các vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đất đai. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới, miền núi, dân tộc, an ninh nông thôn, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc, các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, xã hội lớn...

Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm giết người, cướp, cướp giật tài sản, mua bán người, chống người thi hành công vụ, tội phạm lợi dụng mùa Hè để hoạt động, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, các hành vi khai thác khoáng sản trái phép...

Tăng cường phối hợp, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tin báo, kiến nghị khởi tố, bắt giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm... Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết tố cáo.

Phối hợp làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa nắng nóng, làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp nghỉ Hè.

Thực hiện tốt tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2013 của Bộ Chính trị. Tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án đã được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại các kỳ giao ban khối hàng tháng và kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy các vụ việc.