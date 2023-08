Các nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc tại phố đi bộ thành Vinh

Chương trình là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện hợp tác, ngoại giao văn hóa giữa thành phố Gwangju và tỉnh Nghệ An, mang ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần kết nối văn hóa, nghệ thuật giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju nói riêng và 2 quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc nói chung.

Poster Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật giữa thành phố Gwangju (Hàn Quốc) và tỉnh Nghệ An.

Tại chương trình, các nghệ sĩ đến từ Viện Biểu diễn nghệ thuật châu Á, thành phố Gwangju (Hàn Quốc) và các nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An sẽ cùng biểu diễn những tiết mục đặc sắc, hấp dẫn hứa hẹn mang lại một đêm nhạc đầy thăng hoa của cảm xúc.

Cụ thể, các nghệ sĩ đến từ Viện Biểu diễn nghệ thuật châu Á sẽ biểu diễn các tác phẩm: “I could have danced all night” (Bài hát nằm trong vở nhạc kịch nổi tiếng My Fair Lady ra mắt khán giả năm 1956, kể về việc giáo sư ngôn ngữ học Henry Higgins rèn luyện cho cô gái nghèo Eliza Doolittle, từ một cô gái nói năng bỗ bã trở thành một người nói tiếng Anh chuẩn mực như trong giới quý tộc); Disney film Favorites (kết hợp những giai điệu quen thuộc từ một số tác phẩm hoạt hình và điện ảnh kinh điển của Disney); “Pirates of the Caribbean” - bản nhạc phim "Cướp biển vùng Caribbean".

Hình ảnh giới thiệu về các nghệ sĩ Hàn Quốc và các tác phẩm biểu diễn tại chương trình.

Các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc còn trình diễn các tác phẩm: “Alte Kameraden swing” (bài hát được sáng tác vào khoảng năm 1889 bởi một nhạc sĩ quân đội người Đức Carl Teike); “Sing, sing, sing” (ca khúc với giai điệu tiêu biểu cho dòng nhạc swing jazz, được sáng tác năm 1936 bởi nghệ sĩ kèn trumpet người Mỹ Louis Prima); “Arirang Fantasy” (bản nhạc mang đậm âm hưởng Dân ca Ariang - Di sản văn hóa phi vật thể của Hàn Quốc).

Ngoài ra, các nghệ sĩ đến từ Viện Biểu diễn nghệ thuật châu Á sẽ kết hợp cùng các nghệ sĩ từ Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An trình diễn các ca khúc: “Ánh sáng, dòng nước và khúc hát Arirang” (bài hát dựa trên âm hưởng, giai điệu của Ariang - hát dân ca đặc trưng của Hàn Quốc hòa quyện cùng khúc hát trữ tình "Bèo dạt mây trôi" - bài dân ca đặc sắc của Việt Nam); “Butter” (bài hát nổi tiếng của nhóm nhạc BTS từng gây sốt trên toàn thế giới).

Một góc thành phố Gwangju (Hàn Quốc). Ảnh tư liệu: Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Vinh.

Tại chương trình, xen giữa các tiết mục biểu diễn nghệ thuật là những màn giao lưu của các nghệ sĩ với khán giả thành phố Vinh.