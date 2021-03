Cần Thơ treo giò thủ môn khiêu khích trọng tài; 'Thổi bay' MU, Leicester vào bán kết FA Cup

Cần Thơ treo giò nội bộ thủ môn ăn mừng đầy khiêu khích với trọng tài

Cần Thơ đã ra án phát nội bộ với Thanh Vũ sau khi thủ môn này có pha ăn mừng không thể chấp nhận được trước mặt trọng tài chính Đỗ Anh Đức.

Theo đó, Thanh Vũ sẽ không được đăng ký thi đấu ở 2 trận tới. Song song với quyết định treo giò nội bộ này, đội bóng Tây đô cũng ra lời xin lỗi đến khán giả, cá nhân trọng tài Đỗ Anh Đức.

Hành động ăn mừng phản cảm này xảy ra trong trận đấu giữa Cần Thơ và Công an Nhân dân. Ở cuối trận, đội chủ nhà bị thổi 1 quả 11m do lỗi rất rõ ràng của Thanh Vũ khi lao ra đấm bóng không trúng nên đẩy ngã một cầu thủ của đội Công an Nhân dân. Sau khi đẩy được quả phạt đền, Thanh Vũ có pha ăn mừng hết sức phản cảm bằng cách lao mạnh về phía trọng tài rồi trượt dài trên thảm cỏ đến trước mặt ông Vũ Anh Đức.