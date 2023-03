Cảnh sát giao thông Nghệ An gửi trên 1.600 thông báo phạt nguội đến chủ phương tiện vi phạm

(Baonghean.vn) - Thông qua tuần tra kiểm soát, từ ngày 3/2 - 24/3, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, lập biên bản 160 trường hợp vi phạm về tốc độ; thông qua hệ thống camera phạt nguội, đã phát hiện và gửi thông báo cho 1.626 trường hợp.

Thực hiện Kế hoạch 32/KH-CAT-PC08-PV01 ngày 3/2/2023 của Công an tỉnh Nghệ An về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn", từ ngày 3/2- 24/3, thông qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, lập biên bản 160 trường hợp vi phạm về tốc độ, trong đó đã nộp phạt 117 trường hợp, với số tiền 611 triệu đồng.

Ngoài ra, thông qua hệ thống camera phạt nguội, đã phát hiện và gửi thông báo cho 1.626 trường hợp. Đến nay đã có 726 trường hợp đến phối hợp xử lý, nộp phạt 1.946.900 nghìn đồng.

Hành vi vi phạm tốc độ của người tham gia giao thông không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp cho người điều khiển phương tiện mà còn gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác và đã có không ít những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Vì vậy, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, ngoài phát huy hệ thống camera phạt nguội, phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội, trạm tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tổ chức mật phục ghi hình để xử lý. Với quan điểm kiên quyết xử lý nghiêm, không bỏ qua trường hợp nào. Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An)

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP cũng như một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 12 triệu đồng (tùy tốc độ vượt) đối với ô tô; bị xử phạt từ 300.000 đồng đến 5 triệu đồng (tùy tốc độ vượt) đối với xe máy.

Ngoài xử phạt hành chính, chủ phương tiện chạy quá tốc độ còn có thể bị tước Giấy phép lái xe từ 1- 4 tháng. Đồng thời, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.