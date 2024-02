Cảnh sát giao thông Nghệ An tặng quà cho công nhân ở xa về quê ăn Tết

Trong ngày 6/2 (tức ngày 27 tháng Chạp), Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã bố trí nhiều tổ công tác, tổ chức trao gần 50 suất quà Tết cho người đi đường, nhất là lao động đi làm ăn xa trở về.

Nhiều món quà Tết được trao tận tay người đi đường. Ảnh: PV

Anh Nguyễn Văn Công cùng vợ, lưu thông trên tuyến tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Hưng Nguyên, cho hay: Để tiết kiệm chi phí, vợ chồng quyết định chạy xe máy từ Lâm Đồng về quê ở Đô Lương. Từ xa thấy Cảnh sát giao thông tuýt còi tưởng bị dính lỗi, nhưng khi các anh chào hỏi ân cần, còn mời vào nhận quà, vợ chồng không khỏi bất ngờ, cảm thấy ấm áp, vơi phần nào mệt mỏi sau chặng đường dài di chuyển.

Cùng với trao quà, tổ công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: PV

Theo Thiếu tá Hoàng Mạnh Hùng - Trạm trưởng Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An: Đây là năm thứ 3 đơn vị tổ chức tặng quà Tết tới người tham giao giao thông. Toàn bộ kinh phí đều do cán bộ, chiến sĩ của Trạm tự nguyện đóng góp. Thông qua hoạt động này ngoài góp phần động viên những công nhân xa quê trở về đón Tết, còn để tuyên truyền, nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức khi tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn.