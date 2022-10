Cảnh sát giao thông Nghệ An trả lời phản ánh tình trạng xe chở quá tải trên Quốc lộ 1A

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh tình trạng xe chở quá tải trên Quốc lộ 1A, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Trạm CSGT Diễn Châu xác minh ngay trong sáng 22/10.

Từ thông tin phản ánh vào ngày 21/10, trên địa bàn huyện Diễn Châu, hàng ngày có hàng chục chiếc xe Howo (Hổ vồ) ngoại tỉnh có dấu hiệu chở quá tải. Cụ thể, loạt xe mang biển kiểm soát 23, gồm các xe mang BKS 23C-043.14; 23C-053.61; 23H-007.73… lấy đất từ mỏ đất Diễn Đoài sau đó chạy ra Quốc lộ 48, rồi tiếp tục di chuyển xuống Quốc lộ 1A hàng chục km để đổ đất cho các công trình xây dựng.

Đáng nói, theo phản ánh, sự việc trên đã xảy ra trong thời gian khá dài, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, nhưng vẫn chưa thấy bị xử lý.

Tiếp nhận thông tin trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã chỉ đạo Trạm CSGT Diễn Châu xác minh ngay trong sáng 22/10. Qua kiểm tra thực tế, trong quá trình vận chuyển đất của các phương tiện nói trên (xe mang BKS 23C- 043.14, 23C- 053.61, 23H- 007.73) không vượt quá khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông, kích thước thành thùng nguyên bản không cơi nới…

Cụ thể, đối với xe mang BKS 23C- 043.14, khối lượng cho phép 7.300 kg, so với thực tế tại thời điểm kiểm tra là 6.640 kg (Lấy khối lượng toàn bộ- khối lượng xe- 2 người (130kg) = khối lượng hàng chở); đối với xe mang BKS 23C- 053.61, khối lượng cho phép 7.300 kg, so với thực tế là 5.890 kg; đối với xe mang BKS 23H- 007.73 khối lượng cho phép 7.300 kg, so với thực tế là 6.820 kg.