Cảnh sát xử phạt nữ tài xế để trẻ em ngồi trên nóc ô tô đang chạy

Đình Hiếu 18/10/2025 06:25

Đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 vừa lập biên bản xử phạt nữ tài xế để trẻ em ngồi trên nóc ô tô khi xe đang lưu thông trên đường.

Tối 17/10, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 vừa lập biên bản xử phạt một nữ tài xế vì đã để trẻ em ngồi trên nóc ô tô đang lưu thông trên đường.

Theo đó, Đội CSGT đường bộ số 6 nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội về ô tô con mang biển kiểm soát 30E-743.XX để trẻ em ngồi trên nóc khi xe đang chạy trên đường ở Hà Nội.

z7127438007202_a7031084f8fc28aeef7f46be2e83e6fb.jpg
Hình ảnh trẻ em ngồi trên nóc ô tô khi xe đang lưu thông trên đường Hoàng Minh Thảo. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác định người điều khiển ô tô con nói trên là chị Đ.N.L. (SN 1979, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) và mời nữ tài xế lên làm việc.

Tại cơ quan công an, chị L. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Đồng thời cho biết do sơ suất nên chị đã để con gái leo lên nóc ô tô qua cửa sổ trời khi di chuyển trên đường Hoàng Minh Thảo. Sau khi phát hiện sự việc, chị đã yêu cầu con gái ngồi xuống và đóng cửa sổ trời lại.

z7127438025210_7463eea199ad904a47d6f8e1c7985938.jpg
Nữ tài xế làm việc với CSGT. Ảnh: CACC

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị Đ.N.L. về hành vi “Chở người trên nóc xe”, quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt tiền 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an Hà Nội khuyến cáo, việc để người ngồi hoặc đứng trên nóc xe khi xe đang lưu thông là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để bảo đảm an toàn cho chính mình và người tham gia giao thông.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/canh-sat-xu-phat-nu-tai-xe-de-tre-em-ngoi-tren-noc-o-to-dang-chay-o-ha-noi-2453931.html
