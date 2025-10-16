Thứ Năm, 16/10/2025
Cặp vợ chồng hờ chăn dắt trẻ phun lửa xin tiền, kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng

Hoài Thanh 16/10/2025 06:32

Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang làm rõ đường dây chăn dắt trẻ em ngậm dầu phun lửa ở quán nhậu để xin tiền, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang làm rõ đường dây chăn dắt trẻ em ngậm dầu phun lửa tại các quán nhậu để xin tiền, mỗi tháng thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Khoảng 9h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) kiểm tra hành chính một căn nhà ở hẻm 2, đường Mậu Thân, và mời làm việc 5 người có liên quan đến đường dây chăn dắt trẻ em ngậm dầu phun lửa tại các quán nhậu.

Năm người bị mời về trụ sở công an làm việc gồm: Nguyễn Văn Lượm (35 tuổi, ngụ xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long); Lư Thị Thu Trang (38 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều – người sống như vợ chồng với Lượm); Lư Quốc Phú (32 tuổi, em ruột của Trang) và hai thiếu nữ 15 tuổi.

Chăn dắt trẻ em.jpg
Nguyễn Văn Lượm bị tình nghi cầm đầu đường dây chăn dắt trẻ em đi phun lửa để xin tiền. Ảnh: CACC

Trong đó, Lượm có vai trò cầm đầu, cũng là đối tượng sử dụng ma túy đã được Công an xã Cầu Ngang lập hồ sơ quản lý. Còn Phú là đối tượng bị Công an phường Ninh Kiều lập hồ sơ đưa đi cai nghiện; hai thiếu nữ (trong đó có con gái của Trang) giữ vai trò chở các trẻ em đi phun lửa.

Băng nhóm nói trên chăn dắt 4 trẻ là anh em ruột (từ 9-14 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) đi “phun lửa”.

Theo điều tra ban đầu, từ 20h đến 1h sáng hôm sau, Lượm thuê một số đối tượng chở các bé đi ngậm dầu phun lửa tại các quán nhậu trên các tuyến đường ở phường Tân An, Ninh Kiều, Cái Khế, An Bình, Hưng Phú để xin tiền.

Trong đó, Phú và hai thiếu nữ 15 tuổi thường xuyên chở các bé đi phun lửa. Lượm cử người giám sát, đứng từ xa cảnh giới trong quá trình các cháu biểu diễn phun lửa, xin tiền khách.

Theo công an, giữa Lượm và các cháu bé không có quan hệ huyết thống. Ban ngày, Lượm cho người chở các bé ra tiệm Internet chơi game, đến tối thì chở đi làm. Lượm khai nuôi các cháu bé nhằm mục đích đi phun lửa xin tiền.

Chăn dắt.jpg
Lư Quốc Phú và Lư Thị Thu Trang tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
pHun lửa.jpg
Một bé trai đang thực hiện việc "phun lửa" để kiếm tiền nộp cho các đối tượng. Ảnh: CACC

Số tiền các cháu xin được từ việc phun lửa bị Lượm và Trang thu giữ. Tùy vào số tiền xin được mỗi ngày mà Lượm chia cho những đối tượng tham gia chở các cháu đi phun lửa nhiều hay ít, trung bình mỗi người được trả 200.000 đồng/đêm. Đối với các em, mỗi ngày được Lượm cho từ 50.000 - 100.000 đồng để tiêu xài và chơi game.

Tiền thu được, Lượm chi cho cha mẹ các cháu 12 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền còn dư, Lượm và Trang cất giữ. Trung bình mỗi tháng vợ chồng Lượm thu lợi bất chính từ việc phun lửa của các cháu trên khoảng 30 triệu đồng.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/cap-vo-chong-ho-chan-dat-tre-phun-lua-xin-tien-kiem-hang-chuc-trieu-dong-2452767.html
