Câu lạc bộ Du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

(Baonghean.vn) - Ngày 10/1, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an Nghệ An và Báo Nghệ An phối hợp với Công ty Sunny media, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Công ty Sách và Thiết bị trường học tổ chức chương trình “Tết Vì người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024" tại xã Xiêng My, huyện Tương Dương.