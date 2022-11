Cây xăng ở Yên Thành treo biển 'hết hàng'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Hải An

(Baonghean.vn) - Từ ngày 10/11 đến nay, địa bàn Nghệ An đã xảy ra hiện tượng thiếu xăng dầu cục bộ ở một số địa phương ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quế Phong…

Có mặt tại cây xăng dầu thị trấn huyện Yên Thành khoảng 5 giờ chiều 11/11, chúng tôi thấy cửa hàng treo biển “hết xăng”. Chủ cây xăng dầu này cho biết: Cây xăng dầu chúng tôi hết xăng dầu từ 3 giờ chiều 10/11, do nguồn cung khó khăn nên chưa có hàng, đơn vị cung ứng hứa ngày mai ngày 12/11 hàng sẽ về.

Theo chủ cửa hàng này chia sẻ: Trước đây khi hết hàng đơn vị thường cung ứng từ 7.000-10.000 lít xăng dầu cho cửa hàng, nhưng do khó khăn đến nay chỉ cung ứng 2.000-3.000 lít xăng dầu cho mỗi đợt.

Tuy nhiên, tại khu vực thị trấn Yên Thành vẫn đang còn cây xăng dầu của Công ty Xăng dầu Nghệ An hoạt động nên không có tình trạng khách hàng tranh giành nhau đổ xăng, dầu.

Đại diện phòng kinh tế hạ tầng huyện Yên Thành cho biết: Địa bàn huyện Yên Thành có 50 cây xăng dầu, trong năm 2021 có 5 cây xăng dầu xin nghỉ do làm ăn thua lỗ. Hiện nay có 2 cây xăng dầu trên địa bàn huyện đang tạm dừng bán do hết hàng.

Khó khăn đặt ra hiện nay là do các nhà phân phối khan hiếm hàng nên số lượng cung ứng cho các cây xăng bán lẻ ít hơn. Huyện đang phối hợp với cơ quan quản lý thị trường tiếp tục rà soát các cây xăng, dầu tạm dừng bán có lý do chính đáng.

Ông Cao Viết Đông - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Xăng dầu Nghệ An cho biết: Mặc dù khó khăn về nguồn cung xăng, dầu nhưng Công ty Xăng dầu Nghệ An vẫn làm việc được với các đối tác để đáp ứng được từ 32.000 -33.000m3 xăng, dầu/tháng. Hiện tại, công ty đang tiếp tục cố gắng thương thảo với các đối tác để nhập tăng thêm khối lượng khoảng trên 20% lượng xăng, dầu cho địa bàn Nghệ An.

"Hiện nay, một số cây xăng, dầu trên địa bàn có thiếu nhưng chỉ cục bộ, tạm thời, chậm nhất là trong ngày chúng tôi sẽ cố gắng cung ứng kịp thời xăng, dầu cho các cửa hàng bán lẻ"- ông Đông cho biết.

Đại diện Sở Công Thương cho biết thêm: Do khó khăn về nguồn cung, nên hiện nay có tình trạng thiếu cục bộ ở một số địa phương như Yên Thành, Diễn Châu, Quế Phong… Tuy nhiên, chỉ thiếu xăng dầu tạm thời từ 1 buổi hoặc trong 1 ngày do hàng chưa chở về kịp.

Được biết, việc cung ứng xăng, dầu chưa kịp là do tàu nhập hàng chậm so với kế hoạch. Sau thời gian nhập hàng, các đơn vị cung cấp đầy đủ cho khách hàng, không có hiện tượng đóng cửa, đầu cơ, găm hàng trên địa bàn Nghệ An.

Thời điểm này, Cục Quản lý thị trường thường xuyên phối hợp với các địa phương để kiểm tra, giám sát tình hình kinh doanh. Trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng, dầu tạm ngưng hoạt động (nếu có) thì sẽ kiểm tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng, dầu.