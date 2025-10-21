Thị trường Chiều 21/10, giá vàng nhẫn lên mức cao mới 160 triệu đồng Chiều 21/10, giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước tăng mạnh hơn 3 triệu đồng cùng chiều tăng của vàng thế giới. Vàng nhẫn BTMC lên mức cao mới 160 triệu đồng

Tính đến 14h chiều 17/10, các công ty vàng lớn đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC lên mức 153,6 triệu đồng/lượng mua vào và 154,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán so với hôm qua.

Cùng nhịp đi lên, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch lên tới 151,1 triệu đồng/lượng mua vào và 153,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng nhẫn có sự cách biệt giữa các công ty: Công ty SJC bán ra 153,3 triệu đồng; công ty PNJ bán 154,5 triệu đồng/lượng, bằng với giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng Doji.

Cao hơn một chút, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo bán ra ở mức 158 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng so với hôm qua.

Trong khi vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được bán ra tới 160,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng miếng SJC tới 5,9 triệu đồng/lượng.

Một số cửa hàng nhỏ sáng nay đẩy giá vàng miếng SJC lên 170 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn BTMC trên các trang MXH rao bán vàng đã đẩy giá lên tới 175 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên mua vàng qua các kênh này vì nguồn gốc xuất xứ vàng không rõ ràng. Người mua dễ gặp phải rủi ro mua phải vàng giả, vàng non, hoặc bị lừa đảo khi giao dịch tiền mặt.

Giá vàng trong nước tăng mạnh do ảnh hưởng từ giá thế giới. Lúc 14h chiều nay theo giờ Việt Nam, vàng thế giới đã lên mốc 4341,79 USD/ounce, tăng mạnh tới 75,55 USD/Ounce so với hôm qua. Với đà tăng chỉ nửa ngày qua, nhiều nhà đầu tư dự đoán vàng sẽ sớm trở lại mốc 4400 USD/Ounce.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 137,9 triệu đồng/lượng.