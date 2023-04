Chủ tịch UBND tỉnh bàn giao nhà cho người nghèo tại xã biên giới Tri Lễ, Quế Phong

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành và huyện Quế Phong.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ khánh thành và bàn giao nhà cho 11 hộ gia đình đặc biệt khó khăn của bản vùng cao Tam Hợp, xã Tri Lễ; trong đó có nhiều gia đình neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng xây dựng nhà ở.

Bản Tam Hợp được sáp nhập từ 3 bản: Tà Pàn, bản Bò và bản D2. Bản có 177 hộ dân với 908 nhân khẩu là đồng bào các dân tộc Mông, Khơ mú, Thái. Tỷ lệ hộ nghèo nơi đây vẫn còn cao, với 133 hộ, chiếm 75% dân số và 25 hộ cận nghèo, chiếm 14% dân số.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An, bản đã được đầu tư nhiều chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng như: Điện lưới, đường giao thông, trường học, trạm y tế và các loại giống cây, giống con.

Do đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây đang ngày càng được cải thiện, bộ mặt bản vùng cao này có nhiều thay đổi. Việc hỗ trợ, xây dựng và bàn giao nhà cho 11 hộ dân của bản, góp phần tích cực trong công cuộc giảm nghèo ở địa phương.

Thực hiện chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025, huyện Quế Phong được hỗ trợ xây dựng 398 căn nhà (trong đó, từ nguồn Bộ Công an có 198 căn; từ nguồn của Công an tỉnh 200 căn). Tính đến nay đã xây dựng cơ bản hoàn thành 398 căn, riêng xã biên giới Tri Lễ được hỗ trợ xây dựng 109 căn nhà.

Phát biểu tại Lễ bàn giao nhà, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh đánh giá rất cao và nhiệt liệt biểu dương sự vào cuộc của tất cả các lực lượng, bà con nhân dân huyện Quế Phong trong quá trình triển khai thực hiện chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở.

Bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi dự sự kiện có ý nghĩa tại bản Tam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đồng thời cũng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo và triển khai xây dựng 2.820 căn nhà mà Bộ Công an và Công an tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ, mục tiêu đến ngày 19/8 hoàn thành.

Bên cạnh đó, nhiều nhà tài trợ sau khi được giới thiệu về mô hình nhà do Công an tỉnh xây dựng đều đồng tình thực hiện theo đúng mẫu thiết kế đó, do vậy, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị Công an tỉnh tiếp tục chung tay với các nhà tài trợ để ngày càng thêm nhiều ngôi nhà kiên cố được trao cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền các huyện, xã, thôn, bản tập trung triển khai chương trình này một cách hiệu quả, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của địa phương, quan tâm một cách đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân.

“Chúng ta phấn đấu trong 3 năm sẽ cơ bản xoá nhà tạm bợ, dột nát, giúp người dân có nơi ở ổn định. Trong quá trình này, đề nghị các đồng chí quan tâm công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và đồng hành tích cực cùng các lực lượng” - đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Với vai trò là cơ quan Thường trực, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cần chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương, MTTQ các cấp triển khai một cách có hiệu quả chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở.

Đối với huyện Quế Phong, đề nghị lãnh đạo huyện tiếp tục rà soát và thực hiện, hoàn thành việc xây dựng nhà cho các hộ trong diện được hỗ trợ nhà ở.

Chúc mừng các hộ dân bản Tam Hợp được đón nhận ngôi nhà mới kiên cố, Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng các hộ dân sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và từng bước đồng hành, lan toả, chia sẻ, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn khác; cùng nhau và cùng chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở.

Hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 55.348 hộ nghèo (6,41% dân số) và 53.571 hộ cận nghèo (6,2% dân số), trong đó có trên 15.000 hộ có nhu cầu về xây dựng, sửa chữa nhà ở. Ngày 4/2 vừa qua, tỉnh đã tổ chức thành công Lễ phát động vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 - 2025, phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ trên.

Trong đó, đối với Công an tỉnh Nghệ An, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an và tỉnh Nghệ An về việc triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự gắn với thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Đặc biệt, với mục tiêu xây dựng xã biên giới sạch về ma túy, tiến tới xây dựng đơn vị cấp huyện sạch về ma túy gắn với việc bảo đảm an ninh, trật tự và xóa đói giảm nghèo, Công an Nghệ An đã chủ động báo cáo, đề xuất và được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý vận động, hỗ trợ xây dựng 1.420 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại 27 xã biên giới.

Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an đã vận động hỗ trợ xây dựng 400 căn nhà và Công an tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 1.000 ngôi nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các xã thuộc 3 huyện biên giới là Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong.

Đến nay đã hoàn thành các khâu, các thủ tục và đi vào triển khai thực hiện đồng loạt; trong đó, đã xây dựng được 1.832 nền móng nhà. Sau 45 ngày triển khai thực hiện, với quyết tâm nỗ lực cao nhất của lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở, sự chung tay, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là 3 huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong đã cơ bản hoàn thành 1.500 căn nhà cho người nghèo tại các huyện biên giới. Như vậy, đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng, trao căn nhà cho người nghèo tại 03 huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong từ nguồn do Công an tỉnh hỗ trợ.

Với quyết tâm cao nhất, lực lượng Công an tỉnh sẽ phối hợp với các địa phương để hoàn thành việc xây dựng 2.820 căn nhà trước ngày 19/8/2023 để thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 và ngày thành lập Lực lượng Công an nhân dân.