Chủ tịch UBND tỉnh: Chăm lo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, ấm áp, đủ đầy

Sáng 26/12, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 của UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; bàn các giải pháp, nhiệm vụ triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh trong năm 2023.

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành và 21 địa phương.

VƯỢT KHÓ, ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ thêm các kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên từng lĩnh vực, địa phương trong năm 2022; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2023.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho rằng, thu ngân sách mặc dù đạt kết quả cao, nhưng tỉnh vẫn chưa tự cân đối được; bộ mặt đô thị chưa thay đổi nhiều; tình hình thiếu việc làm vẫn còn cao; một bộ phận người dân có đời sống thấp.

Bước sang năm 2023, đồng chí Bùi Đình Long đề nghị các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt để đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2023, giải quyết sớm các tồn tại, hạn chế liên quan đến người dân, tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư, đặc biệt là 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia, tập trung xây dựng đô thị văn minh. Quan tâm chế độ, chính sách cho người nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo người dân nào cũng được đón Tết đầm ấm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị các địa phương quan tâm sản xuất vụ xuân, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới; đăng ký danh mục các công trình đầu tư trong chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ giao đất lâm nghiệp, thẩm định tác động môi trường các dự án chặt chẽ...

Kết luận nội dung phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, năm 2022 là năm khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp nên kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh hết sức tích cực.

Trong kinh tế, 2 điểm nhấn là thu ngân sách đạt 21.152 tỷ đồng và thu hút đầu tư đạt 42.879 tỷ đồng, riêng FDI hơn 950 triệu USD. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đều đạt kết quả tích cực, nổi bật là giáo dục, y tế, lao động - việc làm, an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; thực hiện thành công diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh, được đánh giá cao.

Cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 tuy gặp nhiều khó khăn, hạn chế, nhưng những tháng cuối năm đạt nhiều kết quả tích cực. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, từ đây rút ra bài học: Khi chúng ta xác định rõ mục tiêu, giao chỉ tiêu và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thì kết quả sẽ tích cực.

Mặt khác, một số nhiệm vụ trọng tâm lớn của tỉnh cũng đã hoàn thành. Trong tháng 12, tỉnh đã tổ chức thành công Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh và 200 năm năm mất Nữ sĩ Hồ Xuân Hương; Hoàn thành nội dung kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh; Phối hợp tổ chức tọa đàm, hội thảo để chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn các ngành, địa phương đã có sự đóng góp tích cực vào kết quả chung của tỉnh trong năm 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, mặc dù gần hết năm 2022 nhưng giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ thấp; một số ngành, địa phương chậm triển khai một số nhiệm vụ tỉnh giao; chất lượng, tiến độ tham mưu công việc của một số ngành chưa đáp ứng yêu cầu; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số ngành, người đứng đầu chưa tốt.

TRIỂN KHAI NGAY NỘI DUNG TRONG CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của quý I/2023 và cả năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, đây là năm dự báo hết sức khó khăn. Vì vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, nhất là phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 5 vấn đề quan trọng cần lưu tâm. Đó là tập trung chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, đầu tư công, 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia theo đúng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 11 vừa qua.

Trong đó, các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương bắt tay vào thực hiện các nội dung này ngay từ đầu năm. Từng ngành, lĩnh vực, địa phương phải xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2023 theo từng quý; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, phân công rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu ban hành dự thảo Quyết định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trình UBND tỉnh trước ngày 15/1/2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách Nhà nước trước ngày 31/12/2022. Các ngành tập trung chỉ đạo sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2023, gồm: Khẩn trương tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến, trình HĐND tỉnh thông qua; Phối hợp hoàn thiện nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị; Xây dựng dự thảo kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chuẩn bị nội dung Hội nghị sơ kết, chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng đồng bằng sông Hồng, miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ đến năm 2025.

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chậm nhất trong đầu tháng 2/2023; Tham mưu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ tàu container vào Cảng Cửa Lò; Tập trung chỉ đạo các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023; Hoàn thiện chiến lược phát triển du lịch, kèm theo đề án tổ chức thực hiện.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát các khoản thu, khoản chi của năm 2022 đảm bảo chặt chẽ, hợp lý, tiết kiệm. Về kế hoạch ngân sách năm 2023, đảm bảo chất lượng, cơ cấu thu bền vững, chắc chắn và điều hành chi ngân sách hiệu quả, chặt chẽ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia, Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022.

Đối với kế hoạch đầu tư công 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh quyết định giao kế hoạch đầu tư công, 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2023. Các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết, cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án, thường xuyên đẩy nhanh tiến độ giải ngân và rà soát tiến độ thực hiện; đôn đốc các địa phương hoàn thành giao vốn của các dự án chưa hoàn thành thủ tục. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bí thư các huyện, thành, thị hàng quý đưa nội dung này vào chương trình họp của Ban Thường vụ để chỉ đạo, đôn đốc.

Nhấn mạnh Tết Nguyên đán Quý Mão đang đến gần, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, chăm lo cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, ấm áp, đầy đủ, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chăm lo đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, tuyệt đối không để ai thiếu ăn, thiếu mặc trong dịp Tết; chuẩn bị tổ chức Chương trình Tết Vì người nghèo năm 2023, tăng cường kêu gọi, vận động đóng góp ủng hộ Chương trình Tết Vì người nghèo.

Các ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, đảm bảo nguồn cung, đảm bảo giá cả ổn định và chất lượng hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống hành vi buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng. Tổ chức các chương trình văn nghệ, thể thao chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân vui tươi, trang trọng, lành mạnh, an toàn; phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, trật tự, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đặc biệt yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí, phân công cán bộ trực Tết, không để công việc bị gián đoạn, ngay sau kỳ nghỉ Tết là phải bắt tay ngay vào công việc, không để nghỉ Tết kéo dài; quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương là không tặng quà cấp trên trong dịp Tết dưới bất kỳ hình thức nào.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06, thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của người dân theo hướng công khai, minh bạch; giải quyết những vấn đề người dân bức xúc; Thực hiện đúng nội dung đăng ký trong chương trình công tác của năm 2023, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp theo đúng tinh thần "nhanh, đúng, hiệu quả"; Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; phối hợp thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cấp tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; tổ chức các đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, nhất là dịp trước và sau Tết Nguyên đán.