Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hiện trường sụt lún ở Quỳ Hợp: Đặt sự an toàn, cuộc sống ổn định của người dân lên trên hết

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh quan điểm xử lý tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, nhà ở, công trình tại xã Châu Hồng (Quỳ Hợp), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, nguyên tắc chung là đặt sự an toàn, cuộc sống ổn định của người dân lên trên hết, trước hết; không đánh đổi lợi ích kinh tế của doanh nghiệp lấy sự an toàn, ổn định của người dân, sự an toàn về môi trường.

Ngày 29/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số ngành đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, nhà ở, công trình, giếng nước khô cạn tại xã Châu Hồng và làm việc với huyện Quỳ Hợp để đưa ra biện pháp xử lý.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Liên đoàn địa chất Bắc Trung bộ.

CHIA SẺ VỚI LO LẮNG, BỨC XÚC CỦA NGƯỜI DÂN

Trước khi làm việc với huyện Quỳ Hợp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp đi thị sát tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, nhà ở, công trình, giếng nước khô tại xã Châu Hồng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trực tiếp vào khu vực khai thác quặng thiếc của Công ty Cổ phần Tân Hoàng Khang.

Ghi nhận thực tế, chia sẻ với những lo lắng, bức xúc của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh mong người dân bình tĩnh, thực hiện tốt các khuyến cáo, hướng dẫn của chính quyền để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Quỳ Hợp, xã Châu Hồng đánh giá toàn diện, thống kê chính xác tình trạng sụt lún, nứt nẻ trên địa bàn, đặc biệt là tại nhà dân. Từ đó, tổ chức cho những gia đình bị sụt lún nặng nề, không đảm bảo an toàn di dời đến nơi an toàn hơn.

Khi biết Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trực tiếp về hiện trường kiểm tra, nhiều người dân trên địa bàn xã Châu Hồng đã đến bày tỏ sự lo lắng về tình hình sụt lún trên địa bàn. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người dân ngay tại Hội trường UBND xã Châu Hồng.

Tại buổi đối thoại, người dân đã nêu lên nhiều câu hỏi, kiến nghị xung quanh các vấn đề: Vì sao tình trạng giếng nước khô cạn, sụt lún đã xảy ra từ năm 2019 đến nay, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân; mặc dù chính quyền và các cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng đến nay chưa giải quyết dứt điểm, trái lại tình trạng sụt lún ngày càng nghiêm trọng hơn?

Bên cạnh đó, người dân còn nêu câu hỏi, vì sao người dân đã phản ánh nhiều năm, nhưng các công ty khai thác quặng vẫn tiếp tục bơm hút nước ngầm khiến cho tình trạng sụt lún ngày càng diễn ra nặng nề hơn. Nhiều hộ gia đình không còn dám ở trong nhà, phải di dời tài sản, người già, trẻ nhỏ đi nơi khác. Cuộc sống của nhân dân bị đảo lộn, tính mạng của nhân dân luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Trách nhiệm của các cấp chính quyền, của các công ty khai thác tài nguyên như thế nào?

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với những khó khăn, bức xúc của người dân xã Châu Hồng gặp phải trong thời gian qua; đồng thời cho biết, theo báo cáo, xã và huyện đã nhận được đơn thư, phản ánh của người dân và có báo cáo cho các ngành. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý có nhiều vấn đề trong phối hợp, chỉ đạo nên có sự chậm trễ trong việc giải quyết những kiến nghị của người dân. Tỉnh sẽ làm rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, trách nhiệm đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân là của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, có những việc chính quyền chưa giải quyết được theo kiến nghị chính đáng của người dân thì trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ yêu cầu chính quyền 2 cấp và các ngành giải quyết một cách nhanh nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh vào cuộc làm rõ ai đã lấp các hố sụt lún, mục đích lấp để làm gì và sẽ trả lời rõ ràng cho người dân. Sau quá trình kiểm tra, nếu khẳng định việc bơm hút nước ngầm của Công ty Cổ phần Tân Hoàng Khang gây nên tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, nhà ở, công trình, sẽ yêu cầu công ty bồi thường cho người dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo việc ngừng hoạt động bơm nước để khai thác khoáng sản của các công ty khai thác khoáng sản trên địa bàn.

232 HỘ CÓ NHÀ Ở BỊ SỤT LÚN, NỨT NẺ

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có cuộc làm việc với huyện Quỳ Hợp để bàn biện pháp giải quyết tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, công trình, nhà ở, giếng nước khô tại xã Châu Hồng.

Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Nguyễn Đình Tùng cho biết, địa bàn xã Châu Hồng là một thung lũng, xung quanh là những dãy núi, dưới dãy núi là hệ thống hang cat tơ và suối ngầm. Hệ thống hang cat tơ chứa đầy nước, hệ thống suối ngầm chảy trong lòng đất, dưới chân núi kéo dài khoảng 25km từ xã Châu Hồng ra thị trấn Quỳ Hợp.

Trên địa bàn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã cấp phép khai thác 8 mỏ đá trắng và quặng thiếc. Tuy nhiên, chỉ có Công ty Cổ phần Tân Hoàng Khang khai thác khoáng sản hầm lò, bơm hút nước ngầm dưới lòng đất, sâu hàng trăm mét để công nhân tiếp xúc với vỉa quặng khai thác.

Từ cuối năm 2020 đến 2021, trên địa bàn xã Châu Hồng xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, nhà cửa của người dân. Đầu năm 2022 đến nay, hiện tượng này lan rộng đến nhà ở của các hộ dân, cơ quan, trường học của xã Châu Hồng và tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn. Đến nay, đã có 232 hộ dân ở xã Châu Hồng xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, nhà ở. Bên cạnh đó, 299 giếng nước của người dân, trạm y tế, trường học bị khô cạn.

Đối với đất nông nghiệp, các điểm sụt lún có diện tích khoảng 25-30m2, chiều sâu 1,5-2,5m. Tại nhà dân, các vết nứt đất kéo dài, xuyên qua sân, vườn, nhà ở của nhiều hộ. Các vết nứt còn xuất hiện tại Trường THCS Hồng Tiến, điểm Bưu điện văn hoá xã và trụ sở HĐND, UBND xã Châu Hồng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã có những báo cáo bước đầu liên quan đến công tác phối hợp, thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phân tích, đánh giá, đề xuất một số biện pháp để giải quyết tình trạng trên.

KHÔNG ĐÁNH ĐỔI LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP LẤY CUỘC SỐNG ỔN ĐỊNH CỦA NGƯỜI DÂN

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, trong thời gian vừa qua, huyện Quỳ Hợp, xã Châu Hồng và các ngành đã có những xử lý bước đầu.

Tuy nhiên, nhìn nhận thẳng thắn thì công tác phối hợp để xử lý tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, công trình, nhà ở, giếng nước khô tại xã Châu Hồng chưa kịp thời. Mặt khác, huyện và các ngành cũng chưa kịp thời đề xuất biện pháp xử lý dẫn đến tình hình diễn biến phức tạp hơn, nghiêm trọng hơn, nguy cơ an toàn về tính mạng, tài sản người dân là rất hiện hữu.

Huyện Quỳ Hợp, xã Châu Hồng và các ngành phải nhìn nhận hết sức thẳng thắn, nhận trách nhiệm của từng cấp, từng ngành đối với tình trạng này. Nếu các đồng chí quyết liệt hơn, đề xuất biện pháp xử lý sớm hơn thì chắc chắn chưa đến mức độ như hôm nay. Trách nhiệm của chúng ta là chăm lo, bảo vệ người dân, đảm bảo cho người dân có cuộc sống an toàn, sinh hoạt thuận lợi. Nhưng thực tế thì hàng trăm hộ dân ở xã Châu Hồng đang rất bất an, hoang mang. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh

Người đứng đầu UBND tỉnh khẳng định, nguyên tắc xử lý chung là đặt sự an toàn, cuộc sống ổn định của người dân lên trên hết, trước hết; không đánh đổi lợi ích kinh tế của doanh nghiệp lấy sự an toàn, ổn định của người dân, sự an toàn về môi trường. Mục tiêu cao nhất là phải đảm bảo an toàn tối đa về tính mạng và tài sản cho người dân.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, lắng nghe ý kiến người dân, báo cáo của huyện và ý kiến các ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận, tiếp tục tạm dừng tất cả các hoạt động bơm hút nước ngầm, khai thác nước ngầm của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Châu Hồng. Sau khi có kết luận chính thức về nguyên nhân sụt lún, nứt nẻ đất, nhà ở, công trình, giếng khô cạn, tỉnh sẽ có quyết định tiếp theo.

Để xác định nguyên nhân sụt lún, sạt lở đất, nhà ở, công trình, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Châu Hồng, đặc biệt là những doanh nghiệp có bơm hút nước ngầm, trước hết là Công ty CP Tân Hoàng Khang. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo đúng quy định. Đoàn liên ngành này phải hoàn thành kết quả kiểm tra và có báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 31/7/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, lựa chọn đơn vị kiểm định, đánh giá chất lượng nhà ở, công trình có tình trạng sụt lún, nứt nẻ trên địa bàn xã Châu Hồng để xác định được nguy cơ, mức độ thiệt hại, trên cơ sở đó tính toán sau này phương án hỗ trợ. Ngành Nông nghiệp tiếp tục phối hợp với huyện Quỳ Hợp để triển khai dự án cấp nước sạch cho người dân xã Châu Hồng. Công an tỉnh không để các đối tượng kích động, ảnh hưởng an ninh trật tự, ảnh hưởng đến tâm lý của người dân.

Đối với huyện Quỳ Hợp, đồng chí Nguyễn Đức Trung yêu cầu, trước hết phải bám sát địa bàn để chỉ đạo xã Châu Hồng đảm bảo an toàn và ổn định đời sống, sinh hoạt cho người dân, nhất là ổn định về tâm lý, tư tưởng. Trước mắt, phải di dời các hộ dân trong khu vực nguy cơ cao đến nơi ở an toàn; xác định phương án tái định cư cho một phần hoặc toàn bộ người dân bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi để Liên đoàn địa chất Bắc Trung bộ thực hiện nhiệm vụ đánh giá nguyên nhân, cố gắng chậm nhất đến ngày 31/7/2022 có kết luận đánh giá khách quan, chính xác nguyên nhân tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, công trình, nhà ở, giếng nước khô tại xã Châu Hồng.

Trên cơ sở kết luận của đoàn kiểm tra do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và kết luận của Liên đoàn địa chất Bắc Trung bộ, sẽ làm rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, trước hết là của Công ty CP Tân Hoàng Khang. Kể cả sau này, xem xét hoạt động hay không hoạt động của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm giải quyết hậu quả gây ra cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu xã Châu Hồng, ngoài việc đảm bảo ANTT thì có thể hình thành các tổ giám sát theo dõi diễn biến tình trạng sụt lún, nứt nẻ để kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân. Huyện Quỳ Hợp, đối với những doanh nghiệp hoạt động không chấp hành quy định pháp luật thì phải xử lý nghiêm, đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

"Các cấp, ngành tập trung triển khai nhiệm vụ nhanh, quyết liệt để sớm khắc phục tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, nhà ở, công trình, sớm đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu và đồng thời cảm ơn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã kịp thời phản ánh sự việc và đề nghị tiếp tục chuyển tải thông tin sự việc khách quan, trung thực, để góp phần sớm giải quyết sự việc ở xã Châu Hồng.