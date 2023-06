Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra các dự án tại huyện Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 20/6, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) và trao Giải Báo chí Nghệ An năm 2022.

(Baonghean.vn) - Sáng 20/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 1 dự thảo luật và 1 dự thảo nghị quyết; sau đó tiến hành thảo luận tại tổ về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

(Baonghean.vn) - Công ty Điện lực Nghệ An dự kiến kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An trong ngày 21/6.

(Baonghean.vn) - Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 đã khép lại với nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Để góp vào thành công chung đó là sự cố gắng, nỗ lực của các cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Sẽ tổ chức họp bàn phương án xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa; Nắng nóng ở Nghệ An có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 24/6… là những thông tin nổi bật ngày 19/6.

(Baonghean.vn) - Công ty Điện lực Nghệ An dự kiến kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh trong ngày 20/6.

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Lao động - TB&XH trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở Nghi Lộc; 6 tháng đầu năm 2023, Nghệ An có gần 6.900 ô tô đăng ký mới; Mực nước nhiều hồ, đập tại Nghệ An chạm ngưỡng báo động; Gà thịt ở Nghệ An rớt giá… là những thông tin nổi bật ngày 18/6.