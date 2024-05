Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với Liên đoàn Kinh tế công nghiệp Thượng Hải Sáng 31/5, trong chương trình làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung và đoàn đã có buổi làm việc với Liên đoàn Kinh tế công nghiệp Thượng Hải.

Tham gia đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Công Thương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Về phía Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Thượng Hải có đồng chí Nguyễn Thế Tùng - Tổng Lãnh sự. Về phía Liên đoàn Kinh tế công nghiệp Thượng Hải có các ông: Guan Weiyong - Chủ tịch Liên đoàn; Pei Qi - Phó Chủ tịch điều hành kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn; Qiu Ping - Phó Chủ tịch điều hành Liên đoàn; cùng các thành viên trong liên đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gặp gỡ, trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế công nghiệp Thượng Hải trước buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Liên đoàn Kinh tế công nghiệp Thượng Hải (trước là Hiệp hội Kinh tế công nghiệp Thượng Hải) được thành lập vào năm 1991, là một tổ chức xã hội được chính quyền nhân dân thành phố Thượng Hải phê duyệt, trực thuộc Liên đoàn Kinh tế Công nghiệp Trung Quốc.

Hiện liên đoàn có 500 thành viên, bao gồm các thành viên hiệp hội, thành viên doanh nghiệp và thành viên cá nhân. Liên đoàn có hơn 70.000 doanh nghiệp, hoạt động trong 206 ngành, nghề như tài chính, thông tin, thương mại, dịch vụ sản xuất và các ngành dịch vụ hậu cần, thiết kế và triển lãm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc với Liên đoàn Kinh tế Công nghiệp Thượng Hải. Ảnh: Phạm Bằng

Chào mừng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, làm việc tại Thượng Hải, ông Guan Weiyong - Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Công nghiệp Thượng Hải mong muốn được thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với liên đoàn nói chung các thành viên trong liên đoàn nói riêng.

Trong nhiều năm qua, thành phố Thượng Hải có những bước phát triển vượt bậc và đạt nhiều thành tựu to lớn. Riêng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Thượng Hải đạt 1.300 tỷ USD, thu hút FDI đạt 24 tỷ USD, đầu tư ra nước ngoài gần 7 tỷ USD.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Liên đoàn Kinh tế Công nghiệp Thượng Hải. Ảnh: Phạm Bằng

Thượng Hải là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại - mậu dịch tự do, vận tải biển - logistics, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ của Trung Quốc mà còn của thế giới.

Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Công nghiệp Thượng Hải cho rằng, các doanh nghiệp Thượng Hải rất quan tâm tới sự phát triển Việt Nam và các địa phương của Việt Nam và kỳ vọng có sự hợp tác với Việt Nam. Tháng 9/2024, khoảng 150 doanh nghiệp của Thượng Hải sẽ đến nghiên cứu khảo sát đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Công nghiệp Thượng Hải cho rằng, các doanh nghiệp Thượng Hải rất quan tâm tới sự phát triển Việt Nam và các địa phương của Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, Liên đoàn Kinh tế Công nghiệp Thượng Hải sẽ cùng với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải đẩy mạnh, thúc đẩy hoạt động kết nối trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính... giữa các thành viên với các địa phương và các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đến thăm, làm việc tại thành phố Thượng Hải năng động, hiện đại, rất phát triển của Trung Quốc; đồng thời trân trọng cảm ơn Liên đoàn Kinh tế Công nghiệp Thượng Hải và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải đã đón tiếp, sắp xếp thời gian làm việc với đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của Liên đoàn Kinh tế Công nghiệp Thượng Hải. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của Liên đoàn Kinh tế Công nghiệp Thượng Hải trong việc thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế, thương mại, tài chính, dịch vụ và kết nối đầu tư của các doanh nghiệp tại Thượng Hải.

Giới thiệu khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, Nghệ An là tỉnh hội tụ các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hạ tầng tương đối đầy đủ, được ví như một Việt Nam thu nhỏ.

Các thành viên trong Liên đoàn Kinh tế công nghiệp Thượng Hải tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trong những năm gần đây, Nghệ An đã có bước chuyển dịch trong phát triển kinh tế, thuộc tốp khá của cả nước. Đặc biệt, thu hút FDI của Nghệ An 2 năm gần đây lọt tốp 10 cả nước, trong đó năm 2022 thu hút được gần 1 tỷ USD và năm 2023 thu hút được 1,6 tỷ USD.

Tỉnh Nghệ An xác định, Trung Quốc là địa bàn trọng điểm và các doanh nghiệp Trung Quốc là đối tác chính trong thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Trên địa bàn tỉnh hiện có 44 dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2,331 tỷ USD. Các dự án tập trung vào các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, thiết bị năng lượng mặt trời, thấu kính quang học, da giày, dệt may.

Các thành viên trong Liên đoàn Kinh tế công nghiệp Thượng Hải tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết về quy hoạch, hạ tầng, mặt bằng, nhân lực, thủ tục hành chính để các nhà đầu tư đến nghiên cứu khảo sát và quyết định đầu tư trên địa bàn. Nghệ An có Khu kinh tế Đông Nam, các doanh nghiệp đầu tư vào đây được hưởng chính sách ưu đãi về thuế, đất đai ở mức cao nhất.

Tỉnh Nghệ An rất quan tâm đến các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất điện tử, thiết bị quang học, sản phẩm công nghệ mới, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đây là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp trong Liên đoàn Kinh tế công nghiệp thành phố Thượng Hải có thế mạnh. Bởi tỉnh xác định, để thực hiện mục tiêu phát triển, phải coi công nghiệp là trọng tâm, lấy công nghiệp là động lực, nền tảng.

Tỉnh hiện có 2.000ha đất khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư do các nhà đầu tư có thương hiệu, chuyên nghiệp, kinh nghiệm như: KCN VSIP, KCN WHA, KCN Hoàng Thịnh Đạt triển khai. Tỉnh cũng đang trình Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng phạm vi khu kinh tế lên 100.000 ha và đất khu công nghiệp lên 8.000 ha.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, tính kết nối giao thông từ Nghệ An đi các trung tâm kinh tế của Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện, đảm bảo cung cấp các hạ tầng cho các nhà đầu tư. Nghệ An hiện có khoảng 1,6 triệu người trong độ tuổi lao động, mỗi năm cung cấp 45.000 lao động, nhiều cơ sở đào tạo nghề phục vụ nhu cầu đào tạo kỹ năng cho người lao động.

Đặc biệt, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư khi nghiên cứu khảo sát đến khi thực hiện thủ tục và đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất với tinh thần cao nhất, tốt nhất, nhanh nhất, đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm đến Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế công nghiệp Thượng Hải. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn Liên đoàn Kinh tế công nghiệp Thượng Hải quan tâm giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp thành viên đến nghiên cứu khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Nghệ An. Về lâu dài, 2 bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, thúc đẩy hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư tài chính, dịch vụ trên nguyên tắc cùng có lợi, cùng thắng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng trân trọng mời, mong muốn liên đoàn và các thành viên, doanh nghiệp trong liên đoàn đến thăm và làm việc, khảo sát đầu tư tại Nghệ An trong tháng 9/2024.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Thượng Hải Nguyễn Thế Tùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Thượng Hải Nguyễn Thế Tùng cho rằng, hiện nhiều doanh nghiệp Thượng Hải đang đầu tư thành công tại Việt Nam. Mặt khác, các kinh nghiệm, mô hình phát triển của Thượng Hải là nội dung quan trọng để tỉnh Nghệ An có thể nghiên cứu, học hỏi.

Trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng với thành phố Thượng Hải, Liên đoàn Kinh tế công nghiệp Thượng Hải. Tổng lãnh sự cũng sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp Thượng Hải đến tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy hợp tác tại Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với Liên đoàn Kinh tế công nghiệp Thượng Hải và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, các thành viên của Liên đoàn Kinh tế công nghiệp Thượng Hải đã giới thiệu khái quát ngành nghề, quy mô, lĩnh vực hoạt động và mong muốn có sự kết nối để thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư tại Nghệ An trong thời gian tới.