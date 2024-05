Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung làm việc với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Chiều 30/5, trong chương trình làm việc tại Trung Quốc, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Thượng Hải.

Tham gia đoàn lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Công thương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Nguyễn Thế Tùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Thượng Hải; cùng các cán bộ, nhân viên trong Tổng Lãnh sự quán.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đoàn làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Tùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam vui mừng chào đón đoàn đến làm việc tại thành phố Thượng Hải; đồng thời thông tin một số nét quan hệ hợp tác giữa Việt Nam nói chung và các địa phương với thành phố Thượng Hải, tỉnh Giang Tô, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc.

Chia sẻ tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Thượng Hải, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Thượng Hải cho biết, Thượng Hải xác định phát triển 5 trung tâm lớn: Kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, tài chính quốc tế, vận tải biển quốc tế và sáng tạo khoa học - công nghệ mang tầm cỡ quốc tế.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Thượng Hải Nguyễn Thế Tùng thông tin tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Thượng Hải đến đoàn. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Thượng Hải đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được, trong đó có hoạt động kinh tế đối ngoại và mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy, chủ động, tích cực tận dụng các cơ hội để huy động được nhiều nguồn lực cho sự phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng được gặp và làm việc với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải; đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổng lãnh sự cùng các cộng sự đã dành thời gian đón tiếp cũng như đã hỗ trợ kết nối, sắp xếp chương trình làm việc của đoàn tại thành phố Thượng Hải.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng được gặp và làm việc với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã thông báo tới Tổng lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải chương trình chuyến thăm, làm việc của đoàn tại Trung Quốc theo chương trình đối ngoại, xúc tiến đầu tư của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Chuyến công tác của tỉnh Nghệ An tại Trung Quốc nhằm mục đích mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương và nhà đầu tư của Trung Quốc; giới thiệu môi trường đầu tư, cơ chế, chính sách ưu đãi mà tỉnh Nghệ An hiện có để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát và đầu tư tại tỉnh; tiếp xúc, gặp mặt các doanh nghiệp đã và đang đầu tư vào Nghệ An, kết nối đầu tư các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tại Nghệ An với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình và lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đến Tổng lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, điểm sáng của tỉnh trong thời gian qua là thu hút đầu tư FDI. Do có sự chuẩn bị tốt về hạ tầng, nhân lực, hỗ trợ thủ tục, 2 năm gần đây, Nghệ An đã chuyển mình vươn lên, liên tiếp nằm trong tốp 10 các địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước.

Đến nay, Nghệ An đang có 137 dự án FDI còn hiệu lực đến từ 14 quốc gia, tổng vốn đầu tư đạt hơn 4,2 tỷ USD. Riêng các đối tác đến từ Trung Quốc, Nghệ An đã thu hút được 44 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 2,33 tỷ USD. Tại Nghệ An đã hình thành một hệ sinh thái các nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất điện tử của Trung Quốc như: Foxconn, Goertek, Everwin, Luxshare, Ju Teng...

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vấn đề thu hút các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài rất quan trọng. Nghệ An xác định, Trung Quốc là địa bàn trọng điểm, tập trung thu hút các dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghệ chế biến, chế tạo.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cho biết, Nghệ An được Trung ương quan tâm, mới đây được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39. Dự kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh, bổ sung nguồn lực, có thêm động lực mới cho sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm đến Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Thượng Hải. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn Tổng lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải quan tâm, hỗ trợ và là cầu nối cho các cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp giữa Nghệ An với các đối tác Trung Quốc trong việc tăng cường các hoạt động hợp tác thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế thương mại, tạo điều kiện cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững.