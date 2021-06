Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, kiểm tra tại các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch

Sau khi kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng bệnh viện, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao tinh thần khẩn trương, thần tốc trong việc xây dựng và triển khai tổ chức Bệnh viện dã chiến số 1 của ngành Y tế, với một thời gian rất ngắn, để từ ngày 29/6 bắt đầu tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19.

Đánh giá việc phân bố bệnh viện rất hợp lý, đảm bảo an toàn trong điều trị bệnh nhân Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng để bệnh viện hoạt động hiệu quả thì ngành Y tế với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phải tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, đặc biệt bố trí đầy đủ trang thiết bị theo yêu cầu để điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của ngành Y tế tỉnh và huyện Hưng Nguyên trong việc gấp rút triển khai xây dựng Bệnh viện dã chiến số 1. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà cho Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Huy động thêm các nguồn nhân lực cho công tác điều trị, tuân thủ quy trình điều trị bệnh nhân Covid-19 theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế; chuẩn bị điều kiện về phương tiện, thuốc men đầy đủ; đảm bảo an ninh, an toàn cho bệnh viện hoạt động; đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường.