Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 8

(Baonghean.vn) - Sáng 17/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022.

Tham dự phiên tiếp công dân có đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Yên Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp công dân Nguyễn Văn Khánh (trú xã Khánh Thành, huyện Yên Thành). Ông Khánh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Văn Giám (chú ruột ông Khánh), hiện đang được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào.

Trước đó, ngày 2/10/2012, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cấp Giấy báo tử đối với đồng chí Nguyễn Văn Giám (sinh năm 1943, nhập ngũ năm 1951, đơn vị công nhân quốc phòng, hy sinh ngày 25/5/1966). Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có công văn gửi Phòng Chính sách của Cục Chính trị Quân khu 4 xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Văn Giám.

Ngày 6/10/2012, Cục Chính trị Quân khu 4 có công văn đề nghị Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) công nhận liệt sĩ cho quân nhân hy sinh trong chiến tranh đối với ông Nguyễn Văn Giám. Ngày 6/11/2012, Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn đề nghị Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị giải trình vì sao đến nay mới đề nghị xác nhận liệt sĩ và đã được giải quyết chế độ quân nhân từ trần hay chưa ?.

Tại phiên tiếp công dân, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, quá trình tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt, đề nghị hồ sơ ông Nguyễn Văn Giám chưa chặt chẽ, có nội dung còn thiếu, chưa đúng đối tượng. Sau khi kiểm tra, xác minh tại Bảo hiểm xã hội tỉnh thì nhận thấy, ông Nguyễn Văn Giám thuộc đối tượng là công nhân cầu đường chứ không phải là công nhân quốc phòng như thân nhân khai và đã được Ủy Ban hành chính Nghệ An ban hành quyết định số 1309-TCDC/QĐ về giải quyết chế độ trợ cấp mai táng và trợ cấp một lần.

Mặt khác, theo hồ sơ còn lưu trữ, ông Giám đã qua đời tại Bệnh viện Mường Xén, huyện Kỳ Sơn chứ không phải hy sinh tại Nậm Héc - Lào; qua đời trong trường hợp bị bệnh sốt rét chứ không phải hy sinh trong trường hợp trực tiếp phục vụ chiến đấu bảo đảm giao thông liên lạc; ông Giám qua đời ngày 26/4/1966 chứ không phải hy sinh ngày 25/5/1966 như thân nhân đã khai. Ông Nguyễn Văn Giám đã được Ban bảo đảm giao thông đường 7 an táng tại Nghĩa trang Hữu Kiệm, bản Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn và đến ngày 28/2/1993 được quy tập vào Nghĩa Trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào.

Đồng tình với ý kiến của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và xã hội cho rằng, đối chiếu hồ sơ hưởng trợ cấp một lần khi ông Nguyễn Văn Giám từ trần và các quy định, trường hợp của ông Nguyễn Văn Giám là cán bộ, công nhân Ban đảm bảo giao thông đường 7 Nghệ An qua đời do bị bệnh sốt rét ác tính tại Bệnh viện Mường Xén và đã được Uỷ ban hành chính Nghệ An giải quyết chế độ trợ cấp từ trần năm 1966 nên không đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ theo quy định.

"Trong vụ việc này, có một phần trách nhiệm của các cơ quan liên quan, cũng như trách nhiệm của gia đình khi kê khai hồ sơ chưa có sự thống nhất, rà soát kỹ, xác định rõ đối tượng, thẩm quyền cơ quan nào và có đủ điều kiện hay không. Bên cạnh đó, quy trình tiếp nhận an táng hài cốt liệt sĩ thời điểm đó chưa được chặt chẽ, đảm bảo như bây giờ", bà Hồ Thị Châu Loan - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nói.

Kết luận phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chia sẻ với mất mát của gia đình ông Nguyễn Văn Khánh; đồng thời nhấn mạnh, quan điểm của chính quyền trong việc xem xét, giải quyết chính sách, chế độ cho người có công là hết sức thận trọng, kỹ lưỡng với mục tiêu không bỏ sót đối tượng, đúng quy định, đầy đủ chế độ.

Căn cứ trên hồ sơ còn lưu trữ, ý kiến của các ngành, ý kiến gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập Tổ công tác liên ngành, với sự tham gia của Bộ CHQS tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện Yên Thành để rà soát lại hồ sơ của ông Nguyễn Văn Giám một lần nữa thật đầy đủ, kỹ lưỡng. Trên cơ sở đó, đối chiếu với các quy định từ trước đến nay để đưa ra hướng giải quyết phù hợp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho thân nhân gia đình và người đã mất./.