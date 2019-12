Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý: Những việc dân đồng tình, ủng hộ cần đeo bám thực hiện đến cùng

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đánh giá: Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, hạn hán dịch bệnh tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế - xã hội, với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh với các huyện, thành phố, thị xã. Ảnh Thanh Lê

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, quý I/2020 là thời điểm Tết dương lịch, Tết Nguyên đán, vì vậy các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ kiểm soát chặt chẽ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; bình ổn giá cả; nêu cao trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội.