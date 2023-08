Chủ tịch UBND tỉnh thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại huyện Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thắng lợi ấy đã đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội”. Do đó, Người khẳng định: “Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta”.