Thời sự Chuẩn bị quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu Thông tin từ lãnh đạo huyện Diễn Châu cho biết, hiện nay huyện đang tiến hành các quy trình, thủ tục để đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Diễn Lợi, theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 11/8/2023, mục tiêu nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2021-2025; Quy hoạch vùng duyên hải tỉnh Nghệ An; Quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Nghệ An.

Xây dựng kế hoạch phát triển và quy hoạch xây dựng hệ thống đô thị, nông thôn, các khu chức năng; Xây dựng và công nhận đô thị Phủ Diễn đạt tiêu chí đô thị loại IV, đô thị Yên Lý, Đồng Thái, Minh Châu đạt tiêu chí đô thị loại V trước năm 2025; xây dựng huyện Diễn Châu thành thị xã trước năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Định hướng chiến lược nhằm phát huy, sử dụng hợp lý, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh và những đặc thù của huyện Diễn Châu để phát triển bền vững kinh tế-xã hội.

Về tính chất, chức năng: Diễn Châu là vùng kinh tế tổng hợp trọng điểm gắn với Khu kinh tế Đông Nam, có vị trí quan trọng về kinh tế, văn hóa-xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng của vùng trung tâm phía Đông của tỉnh; đóng vai trò, chức năng quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội và hỗ trợ cung cấp các dịch vụ cho vùng liên huyện…

Huyện Diễn Châu có vị trí trung tâm phía Đông của tỉnh Nghệ An, nằm giữa 2 đô thị là thành phố Vinh và thị xã Hoàng Mai; với tổng diện tích tự nhiên 306,93km2, gồm 1 thị trấn và 36 xã. Đây là huyện có dân số đông thứ 2 trong số 21 huyện, thành, thị của tỉnh Nghệ An, chỉ sau thành phố Vinh. Địa bàn hành chính của huyện trải dài theo hướng Bắc-Nam với hơn 25km bờ biển, có núi, có rừng, có sông... Một góc thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu. Ảnh minh họa: Xuân Hoàng Diễn Châu cũng là huyện duy nhất tại Nghệ An có 3 hành lang kinh tế quan trọng của tỉnh đi qua: Hành lang kinh tế ven biển phía Đông gắn với trục Quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển, đường sắt quốc gia và đường ven biển; Hành lang kinh tế Quốc lộ 7; Hành lang kinh tế Quốc lộ 48. Theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị và Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2025, tầm nhìn 2050, Diễn Châu được xác định xây dựng thành 1 trong 6 đô thị trung tâm của tỉnh Nghệ An.

Tại Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 11/8/2023, cũng nêu rõ: “Quy hoạch 02 nghĩa trang tập trung cấp vùng tại xã Diễn Lợi quy mô 60ha và cấp huyện tại xã Diễn Yên 15ha”.

Ngày 30/8/2024, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Thông báo kết luận của lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc về quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu.

Theo đó, tại buổi làm việc ngày 28/8/2024 tại trụ sở UBND tỉnh, sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về kế hoạch triển khai xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, theo các quy hoạch đã được ban hành; ý kiến của các thành viên tham dự buổi làm việc, các đồng chí chủ trì kết luận: Dự án Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Diễn Lợi là nghĩa trang tập trung cấp vùng, theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 11/8/2023, với quy mô khoảng 60ha; là dự án trọng điểm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhân dân Diễn Châu và vùng phụ cận; Quá trình thực hiện, phải vận dụng tối đa địa hình, địa mạo khu vực để có giải pháp thiết kế phù hợp, hạn chế tối đa việc đào đắp làm ảnh hưởng đến môi trường, môi sinh tự nhiên…

Khu vực dự kiến sẽ triển khai dự án nhìn từ trên cao.

Khu vực dự kiến xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng có vị trí tại xóm 6, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu. Khu vực này chủ yếu là đất rừng sản xuất. Các phía tiếp giáp: phía Đông giáp đất rừng sản xuất; phía Tây giáp đất rừng sản xuất; phía Nam giáp đường quy hoạch (đất rừng sản xuất); phía Bắc giáp mỏ khai thác đất và rừng sản xuất. Khu vực dự kiến triển khai dự án.

Đường vào khu vực dự kiến triển khai dự án.

Hiện nay huyện Diễn Châu đang tiến hành triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định về thủ tục đầu tư xây dựng.

Báo Nghệ An sẽ tiếp tục cung cấp các thông tin liên quan đến việc triển khai xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu.