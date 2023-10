Chương trình nghệ thuật 'Truông Bồn - Dấu chân Anh hùng': Tôn vinh, lan tỏa chủ nghĩa yêu nước, anh hùng cách mạng

Chương trình nhằm tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ trên cung đường Truông Bồn huyền thoại nhân dịp kỷ niệm 55 năm sự kiện lịch sử Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2023).

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các ban, sở, ngành, địa phương.

BIỂU TƯỢNG SÁNG NGỜI CỦA CHỦ NGHĨA ANH HÙNG CÁCH MẠNG

Tọa độ lửa Truông Bồn đã đi vào lịch sử của dân tộc như một bản anh hùng ca đầy bi tráng, về quyết tâm sắt đá “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước” trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ; nơi đây ghi dấu bao tội ác dã man của chiến tranh và những chiến công oanh liệt của sức mạnh tổng hợp giữa quân và dân ta.

Cung đường huyền thoại Truông Bồn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng với độ cao 70m trên dãy núi Thung Nưa, đỉnh cao nhất lên đến 450m so với mực nước biển. Vì vậy, đây là nơi kết nối các huyết mạch giao thông từ hậu phương miền Bắc chi viện cho miền Nam.

Nắm được vị trí chiến lược của nơi đây, đế quốc Mỹ đã không tiếc bom đạn hủy diệt Truông Bồn, hòng cắt đứt mạch máu giao thông của ta. Từ năm 1964 - 1968, Mỹ đã trút xuống mảnh đất anh hùng này 18.936 quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa, biến nơi đây thành “tọa độ lửa”.

Giữa mảnh đất bom cày, đạn xới, khi mà cái chết luôn cận kề, nhưng hàng vạn bộ đội, công nhân giao thông, thanh niên xung phong và nhân dân Truông Bồn vẫn bám trụ ngoan cường, vượt lên vất vả, thiếu thốn, ngày đêm bám trận địa, đội mưa bom với quyết tâm sắt đá “tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc”, để giữ vững mạch máu giao thông, đào đắp hàng triệu m3 đất, đá, đưa hơn 94 nghìn lượt xe cơ giới, vận chuyển và giải tỏa hơn 1 triệu tấn hàng vượt qua Truông Bồn, theo sát các đoàn quân vào chiến trường miền Nam.

Cán bộ, chiến sĩ tại Truông Bồn đã sống một cuộc đời kiên cường, anh dũng, rất nhiều người đã không kịp bước chân về phía hòa bình. Bởi bom đạn của đế quốc Mỹ đã tàn phá 211 thôn, làng dọc tuyến đường, sát hại nhiều người dân xã Mỹ Sơn, xã Nhân Sơn (huyện Đô Lương); phá hủy hàng trăm xe ô tô và hàng trăm khẩu pháo của bộ đội ta. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân ngành Giao thông, dân quân tự vệ bị thương; 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh.

Đêm 31/10/1968, khi mà chỉ còn ít giờ nữa, Mỹ tuyên bố ngừng ném bom trên toàn miền Bắc; cũng đêm cuối cùng các chiến sĩ Tiểu đội 2, Đại đội Thanh niên xung phong 317 bên nhau, để sáng hôm sau các anh, chị sẽ chia tay về địa phương, người đi học, người đi làm, người về xây dựng tổ ấm cùng nhau…

Lúc đó, tiểu đội nhận được mật lệnh đảm bảo thông đường để đoàn xe quân sự vượt qua Truông Bồn trước khi trời sáng, mọi người hồ hởi, náo nức ra trận địa, khi công việc sắp hoàn thành, bất ngờ, những tốp máy bay Mỹ gầm rú, lao tới oanh tạc Truông Bồn.

Những tiếng nổ xé toang cả bầu trời, mặt đất rung chuyển, đội hình Tiểu đội 2 đã không kịp rút về hầm trú ẩn, lập tức đã bị vùi nát dưới trận bom dữ dội. Trên đoạn đường chỉ có chiều dài 120m nhưng đã phải hứng chịu tới 170 quả bom tàn phá.

Trận bom khủng khiếp và tàn khốc ấy đã cướp đi sinh mạng của 11 cô gái và 2 chàng trai. Thịt xương các anh, các chị đã hòa vào lòng đất mẹ tạo nên dấu ấn Truông Bồn.

Sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ trên “tọa độ lửa” Truông Bồn đã tiếp thêm sức mạnh cho những đoàn quân đi đến ngày toàn thắng. Máu của các anh, các chị tan vào đất, tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc, viết nên một huyền tích anh hùng về lịch sử của Truông Bồn.

Truông Bồn đã trở thành vùng đất thiêng liêng, biểu tượng sáng ngời của lực lượng thanh niên xung phong, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Địa danh Truông Bồn đã đi vào lịch sử, trở thành một dấu son, là niềm tự hào của các thế hệ người dân Việt Nam.

LAN TỎA BẢN HÙNG CA TRUÔNG BỒN

Thay mặt Ban Tổ chức chương trình, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc trước anh linh của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317 đã hy sinh một cách cao cả vào 6 giờ 10 phút sáng ngày 31/10/1968 và trước sự hy sinh của các bậc tiền bối để chúng ta có được Tổ quốc, cuộc sống hòa bình, nền độc lập bền vững hôm nay.

“Chúng ta đang có mặt ở đây để cùng làm sáng lên đạo lý uống nước nhớ nguồn, sáng lên chủ nghĩa yêu nước, đã làm cho dân tộc ta trở nên bất diệt”, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định.

Tưởng nhớ các liệt sĩ Truông Bồn, các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nước, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Thêm một lần khẳng định Nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử. Sức mạnh vượt trội của thời đại Hồ Chí Minh là sức mạnh của Nhân dân, của dân tộc khi có sự lãnh đạo của Đảng, là sức mạnh của văn hóa Hồ Chí Minh, là sự không tách rời của quan hệ máu thịt giữa Dân và Đảng.

“Tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nhưng không gì làm thay đổi con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, không gì cản bước được một dân tộc đang lên. Sức mạnh lịch sử đang dồn tụ, hồng lên ngày mới. Đảng trong Dân, Dân trong Đảng dưới ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh đang làm mọi nẻo đường quê tưng bừng sức mới, sải cánh tương lai”, đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương bày tỏ xúc động khi tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Truông Bồn - Dấu chân Anh hùng”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn, tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng, đặc biệt là 13 chiến sĩ thanh niên xung phong anh hùng thuộc Đại đội 317 đã hy sinh anh dũng tại địa danh huyền thoại Truông Bồn; góp phần tăng cường giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao các thành tựu toàn diện về kinh tế-xã hội của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đạt được trong những năm qua, đặc biệt là công tác chăm sóc người có công, quan tâm xây dựng địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương mong muốn, chương trình nghệ thuật ý nghĩa này rất cần được tiếp tục duy trì, có thêm nhiều tiết mục hay, xúc động về chủ nghĩa yêu nước và anh hùng cách mạng nhằm phục vụ quần chúng Nhân dân.

Đồng chí đồng thời mong muốn các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày càng được triển khai sáng tạo, hiệu quả, tiếp tục đón nhận sự đồng hành thiết thực của toàn xã hội; đề nghị các bộ, ngành, các địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân cả nước cùng chung tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và người có công với cách mạng.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, cùng sự đồng hành của Báo Nhân Dân và các cơ quan, ban, ngành, cần có kế hoạch bảo tồn lâu dài và phát huy hiệu quả giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, truyền thống cách mạng tự hào của tỉnh, với nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống phong phú, sáng tạo, để bản hùng ca Truông Bồn tiếp tục lan tỏa, đọng lại nơi sâu thẳm trái tim của nhân dân Nghệ An và đồng bào cả nước.

Dịp này, với tấm lòng tri ân sâu sắc, Ban Tổ chức chương trình nghệ thuật tặng 14 sổ tiết kiệm tới thân nhân 13 liệt sĩ và bà Trần Thị Thông - nhân chứng lịch sử. Để chung tay cùng tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, Báo Nhân Dân cùng với sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng tỉnh 50 căn nhà tình nghĩa, trị giá 2,5 tỷ đồng; Ban Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cựu thanh niên xung phong và thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An 300 triệu đồng.