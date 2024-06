Giáo dục Công an đến tận nhà vận động, chở thí sinh Đan Lai đi thi lớp 10 Tình trạng học sinh bỏ thi hoặc không thi vào lớp 10 không phải là chuyện hiếm ở các huyện miền núi cao. Nhưng, vì muốn các em hoàn thành chương trình phổ thông, sát ngày thi, các lực lượng đã đến vận động thí sinh dự thi.

Hội đồng thi Trường THPT Mường Quạ (Con Cuông) khá đặc biệt khi vùng tuyển sinh chỉ có hai xã Môn Sơn và Lục Dạ. Thầy hiệu trưởng nhà trường từng tâm sự: Cứ vào mùa thi, nhà trường phải đến hai trường THCS trên địa bàn để tuyển sinh, vận động các học sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Nhiều trường hợp đặc biệt, giáo viên phải đến từng nhà để động viên các thí sinh dự thi.

Công an xã Môn Sơn đến nhà vận động em Lê Văn Cường đi thi. Ảnh: CSCC

Năm nay, trong ngày đầu tiên thí sinh đến trường làm thủ tục, Lê Văn Cường - cậu học trò Đan Lai là thí sinh duy nhất vắng mặt.

Cuộc điện thoại từ Bí thư Đảng uỷ xã Môn Sơn gọi điện cho Thiếu tá Lay Văn Thìn - Trưởng Công an xã Môn Sơn đến vào lúc 5h sáng nay, khi đó, cách giờ thí sinh vào phòng thi chỉ hơn 2 tiếng. Nhận được thông tin thí sinh Lê Văn Cường vắng mặt, Thiếu tá Lay Văn Thìn đã trực tiếp gọi điện đến nhà trường để xác minh địa chỉ.

Qua trao đổi, được biết thí sinh này nhà ở bản Tân Sơn, cách trường hơn 10km. Tuyến đường không quá xa nhưng đường đi gặp nhiều khó khăn. Hoàn cảnh của Cường cũng khá đặc biệt bởi bố mẹ đi làm ăn xa, Cường ở nhà với ông nội, đã 60 tuổi.

Thí sinh Lê Văn Cường vui vẻ khi được ngồi trên chiếc xe chuyên dụng của Công an xã Môn Sơn đến điểm thi. Ảnh: CSCC

Để kịp giờ thi, ngay sau đó, Trưởng Công an xã đã cùng với Công an viên trực tiếp vào gia đình của em để nắm bắt tình hình. Khi đến, Cường vẫn say sưa ngủ.

Được thức dậy để đi thi, thí sinh này khá bất ngờ, thậm chí còn không chịu đi "Cháu không đi thi đâu. Cháu sợ thi không đậu, với lại bố mẹ không có tiền cho cháu đi học, không có tiền để mua xe" - Thiếu tá Thìn kể lại.

Nói chuyện thêm, Cường thú nhận, em không muốn đi học mà muốn ở nhà làm rẫy hoặc vào Nam cùng với bố mẹ.

Do cơ hội để đậu vào trường công lập rất cao và không muốn Cường bỏ lỡ kỳ thi quan trọng, Thiếu tá Lay Văn Thìn cùng các chiến sĩ Công an đã làm công tác tư tưởng, động viên Cường đến dự thi.

Lê Văn Cường được cán bộ Công an đón về ăn cơm trưa tại đơn vị. Ảnh: CSCC

Sau khi được vận động, thuyết phục, Lê Văn Cường dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo, cầm theo giấy tờ cần thiết để đến trường thi. Dọc đường đi, các anh công an còn mua cho Cường một suất xôi để em kịp ăn sáng.

Được biết, trong những ngày thi, các lực lượng Công an trên địa bàn xã Môn Sơn đã đồng hành với nhà trường để làm công tác bảo vệ điểm thi, phân luồng giao thông.

Đặc thù riêng ở địa bàn xã biên giới, miền núi cao, các anh còn làm công tác tư tưởng, động viên học sinh ôn bài, đi thi đầy đủ.

Thiếu tá Lay Văn Thìn cũng chia sẻ: Tôi cũng là người dân tộc thiểu số, lớn lên ở huyện miền núi cao Tương Dương. Vì thế, tôi rất hiểu tâm tư, tình cảm và khó khăn của học sinh miền núi. Từ tấm lòng, tôi mong các em đều được đi học, ít nhất là tốt nghiệp lớp 12 để có kiến thức, có kỹ năng rồi mới đi làm./.