Xã hội Công an Nghệ An trao 39 di ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ cho thân nhân Ngày 21/12, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ bàn giao ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ cho thân nhân trên địa bàn huyện Tương Dương. Tham dự buổi lễ về phía Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng Công an tỉnh.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí: Lữ Văn May - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tương Dương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Lô Thanh Nhất - Phó Chủ tịch UBND huyện; Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh - Trưởng Công an huyện; Lê Khắc Hảo - Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng ICC Nghệ An.

Với thân nhân các liệt sĩ, những di ảnh được phục dựng là món quà vô giá. Ảnh: Phan Tuyết

Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, qua công tác dân vận, nắm tình hình, được biết trên địa bàn tỉnh hiện nay nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ có ảnh thờ cúng liệt sĩ đã bị mờ, nhòe, hư hại, có ảnh không thể nhận rõ, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng ICC Nghệ An thực hiện dự án phục chế ảnh màu cho các anh hùng liệt sĩ. Sau một thời gian triển khai thực hiện, đã phục dựng xong 63 ảnh màu chân dung các liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại huyện Tương Dương, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Lê Khắc Hảo - Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng ICC Nghệ An đã thay mặt đoàn công tác và chính quyền địa phương trao 37 di ảnh chân dung liệt sĩ đã qua phục dựng cho thân nhân các liệt sĩ.

Trân trọng bàn giao ảnh phục dựng cho thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Phan Tuyết

Cầm trên tay di ảnh đã qua phục dựng, nhiều thân nhân đã bày tỏ niềm xúc động và cảm kích. Từ các bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, thậm chí chỉ còn vài chi tiết, không còn nguyên vẹn, thông qua các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, các bức ảnh đã được phục chế màu, lồng khung cẩn thận và sẽ được thay thế cho những bức ảnh cũ, đặt ở vị trí trang trọng nhất trên bàn thờ trong mỗi gia đình liệt sĩ, góp phần làm ấm lòng hơn đối với các thế hệ con, cháu.

Trực tiếp đến tận nhà gia đình thân nhân liệt sĩ Đậu Văn Mai, trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã thắp nén hương tưởng nhớ, tri ân đến liệt sĩ; đồng thời ân cần thăm hỏi, trao quà và di ảnh màu qua phục dựng cho thân nhân trong gia đình. Trước tình cảm đó, thân nhân liệt sĩ đã bày tỏ sự xúc động khi lực lượng Công an tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương cũng như các đơn vị đồng hành khác đã luôn quan tâm, hỗ trợ gia đình trong thời gian qua. Đặc biệt, giúp phục dựng di ảnh của cha, ông, chú - những liệt sĩ đã cống hiến máu xương cho sự bình yên của Tổ quốc hôm nay.

Trước đó, đại diện lãnh đạo các Phòng Công an tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà và trao ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ cho 2 thân nhân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn./.