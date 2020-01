Công an Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Minh Khôi

Thành kính dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Bác Hồ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Người, nguyện hứa sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Người đã lựa chọn, không ngừng phấn đấu, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng trưởng thành, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng vũ trang trên quê hương Bác Hồ kính yêu.