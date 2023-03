Công an tăng cường xử phạt nồng độ cồn, nhiều quán nhậu ở thành Vinh vắng hoe

(Baonghean.vn) - Lượng khách đến các quán nhậu trên địa bàn TP.Vinh sụt giảm mạnh trong thời gian qua do lo ngại bị xử phạt nồng độ cồn. Các chủ quán cũng đang tìm các phương án thích ứng để có thể vừa ổn định kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn cho thực khách.

Thực hiện Kế hoạch 32/KH-CAT-PC08-PV01 của Công an tỉnh Nghệ An về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn", từ ngày 3/2 đến nay, lực lượng CSGT Công an Nghệ An đã tổ chức nhiều đợt tuần tra, xử lý người vi phạm.

Theo ghi nhận của phóng viên, do lo ngại bị xử lý vi phạm nồng độ cồn, lượng khách đến các hàng quán trên địa bàn TP.Vinh trong thời gian qua có sự sụt giảm đáng kể.

Đơn cử như trong tối 4/3, các tuyến phố tập trung nhiều quán nhậu như Phan Đăng Lưu, Lê Nin, Lê Mao kéo dài, Phong Định Cảng, Nguyễn Sỹ Sách… ngày thường đông đúc nhưng nay có rất ít khách ghé thăm dù là dịp cuối tuần. Thậm chí có một số quán không có khách. Một số quán khá khẩm hơn thì số lượng bàn trống vẫn chiếm khoảng 50%, tình trạng kín bàn như trước đây rất hiếm.

Tại tuyến đường Phan Đăng Lưu, nơi được ví như phố bia của thành Vinh trong tối 4/3 cũng không còn duy trì được sự náo nhiệt. Chị Thảo, chủ quán bia trên tuyến đường này cho biết: Sau Tết Nguyên đán, nhu cầu giao lưu, gặp gỡ tăng cao nên quán thường kín khách. Tuy nhiên, từ giữa tháng 2 đến nay, lượng khách giảm dần. Trong tối 4/3, quán chúng tôi bố trí 16 bàn nhưng chỉ có 3 bàn có khách. Chủ yếu là do người dân lo ngại bị phạt nồng độ cồn nên không còn ghé quán thường xuyên nữa...".

Anh Nguyễn Văn Trung, phường Trường Thi chia sẻ: "Mấy ngày nay, lực lượng chức năng tăng cường thổi nồng độ cồn, xử lý các trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Một số người quen của tôi cũng đã bị xử phạt rồi nên tôi cũng chủ động huỷ nhiều cuộc hẹn. Trừ trường hợp bắt buộc phải tham gia thì tôi sẽ đi taxi...".

Hiện nay, để duy trì việc giao lưu, gặp gỡ, tránh vi phạm nồng độ cồn, người dân đã có những biện pháp thích ứng như di chuyển đến quán bằng taxi, xe ôm; hạn chế tối đa việc dùng rượu bia trong các bữa tiệc (thay bằng nước lọc, nước ngọt các loại); nhiều người cũng lựa chọn cách tụ họp ở nhà, không ra đường để tránh bị kiểm tra nồng độ cồn.

Chủ các hàng quán cũng tìm các phương án để thích nghi, duy trì kinh doanh. Theo đó một số quán nhậu đã bắt đầu triển khai dịch vụ chở khách về nhà, tính thêm vào phí dịch vụ hoặc miễn phí nếu khách có hoá đơn cao. Việc gọi taxi, xe ôm cho khách cũng được các nhân viên quán thực hiện thường xuyên. Do lượng tiêu thụ đồ uống có cồn giảm mạnh nên các quán cũng cân đối nhập số lượng vừa phải, tránh tình trạng tồn dư...