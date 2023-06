Công an thị xã Thái Hòa phá thành công 2 chuyên án, bắt 10 đối tượng phạm tội về ma túy

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Công an thị xã Thái Hòa liên tiếp phá thành công 2 chuyên án, bắt 7 vụ, 10 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thực hiện tháng cao điểm phòng, chống ma túy, Công an thị xã Thái Hòa phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An) phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong về thị xã Thái Hòa.

Đối tượng bị bắt giữ là Thò Bá Cha (SN 1998), trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong thu giữ tang vật 2.000 viên ma túy tổng hợp và 1,5 gam ma túy đá.

Từ ngày 31/5 - 7/6, Công an thị xã Thái Hòa đã liên tiếp phá thành công 2 chuyên án, bắt 7 vụ, 10 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tổng tang vật 2.014 viên ma túy tổng hợp; 5,65gam heroin; 1,5gam ma túy đá.