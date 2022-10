Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh; Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng đã công bố Quyết định số 1282/QĐ-TTg ngày 22/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Quyết định số 1279/QĐ-TTg ngày 22/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã tiến hành bỏ phiếu kín, bầu bổ sung các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026, với 79/79 đại biểu có mặt đồng ý.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng các đồng chí Bùi Thanh An và Nguyễn Văn Đệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, đồng chí Bùi Thanh An và đồng chí Nguyễn Văn Đệ là những cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, có quá trình trưởng thành, rèn luyện, phấn đấu, đào tạo bài bản; kinh qua nhiều vị trí công việc, chức vụ lãnh đạo quản lý từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh.

Trên mọi cương vị, các đồng chí đều nỗ lực, phấn đấu với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ và có kết quả đóng góp vào các lĩnh vực được phân công lãnh đạo, chỉ đạo cũng như sự phát triển chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, kết quả đó được thể hiện bằng uy tín của các đồng chí được ghi nhận; được Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, các đồng chí hội tụ đầy đủ điều kiện để tiếp tục phát huy và có nhiều đóng góp hơn nữa trên cương vị mới là Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhanh chóng tìm hiểu và tiếp cận công việc theo lĩnh vực được phân công phụ trách, khẩn trương chỉ đạo các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, đề án trên tinh thần bám sát, nắm chắc, nắm vững, gần gũi với cơ sở, với các ngành để chỉ đạo, điều hành sát nhất, hiệu quả nhất.

Đồng thời, các đồng chí cần bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX và các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà HĐND tỉnh đã thông qua, cùng với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh điều hành công việc để đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, trước hết là của năm 2022; trên tinh thần lãnh đạo UBND tỉnh cùng các thành viên UBND tỉnh là một khối thống nhất, đặt mục tiêu xây dựng chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An và Nguyễn Văn Đệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bám sát các nguyên tắc, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, theo tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, nhìn nhận các vướng mắc, khó khăn để chung tay tháo gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các uỷ viên UBND tỉnh, sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ để các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ trong thời gian đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thay mặt các đồng chí vừa được phê chuẩn, phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đã tin tưởng, tín nhiệm.

Với trọng trách mới được giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ hứa sẽ tiếp tục học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu, luôn nỗ lực cố gắng, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bám sát thực tiễn, lắng nghe, tôn trọng ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; rèn luyện phong cách làm việc gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh; sự phối hợp hiệu quả của Đoàn ĐBQH tỉnh, của Thường trực, các ban của HĐND tỉnh, của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh; sự ủng hộ, chia sẻ của nhân dân tỉnh nhà.