Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 17/7/2023, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đồng chí Đại tá, PGS.TS Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Về phía Học viện Cảnh sát nhân dân có đồng chí Trung tướng GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Khôi

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến đồng chí Đại tá PGS.TS Trần Hồng Quang - tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh hy vọng và tin tưởng đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang sẽ phát huy tối đa năng lực sở trường, cống hiến hết tâm sức, trí tuệ, cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang. Ảnh: Minh Khôi

Đặc biệt, bằng kinh nghiệm công tác nhiều năm tại Học viện Cảnh sát nhân dân, có nền tảng lý luận vững chắc, đồng chí sẽ có nhiều biện pháp, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo tạo ra bước đột phá mới trên phần hành nhiệm vụ được giao, cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Tại buổi lễ, đồng chí Đại tá, PGS.TS Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An gửi lời cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Trên cương vị công tác mới, Đại tá Trần Hồng Quang xin hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội và triển khai thực hiện những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ, hết lòng, hết sức để cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tô thắm truyền thống lịch sử vẻ vang của Công an Nghệ An, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh./